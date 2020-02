Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 12. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar 2020:

11. Februar 2020, 23:55 Uhr

HISTORISCHE DATEN

2019 - Ein US-Gericht spricht den mexikanischen Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán in New York wegen vieler Verbrechen schuldig. Mitte Juli wird er zu lebenslanger Haft verurteilt.

2015 - Die Präsidenten der Ukraine, Frankreichs und Russlands sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbaren in der weißrussischen Hauptstadt Minsk einen Fahrplan zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine («Minsk II»).

2010 - Überschattet von einem tödlichen Unfall beginnen im kanadischen Vancouver die Olympischen Winterspiele. Wenige Stunden vor der Eröffnung war der georgischen Rodler Nodar Kumaritaschwili beim Training auf der Hochgeschwindigkeitsbahn von Whistler aus der Eisrinne katapultiert und gegen einen Stahlträger geschleudert worden.

2005 - Der ehemalige Fußball-SchiedsrichterRobert Robert Hoyzer wird in Berlin wegen Fluchtgefahr verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Hoyzer hatte in mehreren Fällen Manipulationen bei der Leitung von Fußballspielen gestanden.

2005 - Im New Yorker Central Park wird das Großkunstprojekt «Die Tore» von Christo und Jeanne-Claude eröffnet. Es besteht aus 7500 mit safrangelben Tüchern bespannten Toren.

1990 - Reinhold Messner und Arved Fuchs erreichen nach einem 2400 km langen Fußmarsch quer durch die Antarktis die Scott Basis in der McMurdo-Bucht.

1965 - Die Bundesregierung teilt mit, zukünftig keine Waffenlieferungen aus der Bundesrepublik in Spannungsgebiete zuzulassen.

1950 - Rundfunkorganisationen aus 23 europäischen Ländern gründen im britischen Torquay die Europäische Rundfunkunion (EBU).

1945 - Durch Erlass des Leiters der Parteikanzlei der NSDAP, Martin Bormann, werden Frauen und Mädchen zum Hilfsarbeitsdienst beim «Volkssturm» aufgerufen.

GEBURTSTAGE

1980 - Christina Ricci (40), amerikanische Schauspielerin («Addams Family»)

1950 - Angelo Branduardi (70), italienischer Liedermacher, Geiger und Komponist

1945 - Thilo Sarrazin (75), deutscher Politiker und Autor («Deutschland schafft sich ab»), Berliner Finanzsenator 2002-2009

1930 - Wieland Förster (90), deutscher Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller

1870 - Hugo Stinnes, deutscher Unternehmer und Politiker, beschäftigte bei seinem Tod 600.000 Menschen in seinem Konzern und gehörte damit zu den größten Arbeitgebern der Welt. Abgeordneter des Reichstags für die Deutsche Volkspartei 1920-1924., gest. 1924

TODESTAGE

2000 - Charles M. Schulz, amerikanischer Comiczeichner (Erfinder der Comicserie «Die Peanuts»), geb. 1922

1935 - Auguste Escoffier, französischer Spitzenkoch, gilt als der Schöpfer der anspruchsvollen modernen Kochkunst, geb. 1846