Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 8. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2019:

von dpa

07. April 2019, 23:55 Uhr

15. Kalenderwoche, 98. Tag des Jahres

Noch 267 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Beate, Walter

HISTORISCHE DATEN

2018 - Christian Sewing wird Vorstandschef der Deutschen Bank. Er löst den Briten John Cyran ab, der den Niedergang des größten deutschen Geldinstituts nicht stoppen konnte.

2017 - Die 14. documenta beginnt mit einer Ausstellung in der griechischen Hauptstadt Athen. In Kassel startet die Schau zeitgenössischer Kunst am 10. Juni.

2014 - Als erstes Staatsoberhaupt seines Landes beginnt Irlands Präsident Michael Higgins einen Staatsbesuch in Großbritannien.

2009 - Der Osnabrücker Cabrio-Spezialist Karmann ist zahlungsunfähig und stellt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

1999 - Der Rechtspopulist Jörg Haider wird zum zweiten Mal nach 1989 zum Landeshauptmann des österreichischen Bundeslandes Kärnten gewählt.

1994 - Der amerikanische Rocksänger und Nirvana-Frontmann Kurt Cobain wird tot in seinem Haus in Seattle aufgefunden. Er hatte sich drei Tage zuvor erschossen.

1989 - Bei der Tischtennis-WM in Dortmund siegen Steffen Fetzner und Jörg Roßkopf im Herren-Doppel. Es ist der erste WM-Titel für den Deutschen Tischtennis-Bund seit 1945.

1949 - Die Außenminister der Westalliierten unterzeichnen in Washington das Besatzungsstatut für Westdeutschland sowie ein Abkommen über die Vereinigung der drei Westzonen. 1904 - Frankreich und Großbritannien unterzeichnen die «Entente Cordiale». In dem Abkommen werden auch militärische Absprachen für den Fall eines Krieges gegen das Deutsche Reich festgelegt.

GEBURTSTAGE

1969 - Arabella Kiesbauer (50), österreichische TV-Moderatorin («Arabella»)

1949 - John Madden (70), britischer Regisseur (Oscar für «Shakespeare In Love» 1999)

1944 - Christoph Hein (75), deutscher Schriftsteller («Der fremde Freund»), Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland 1998-2000

1929 - Hans Korte, deutscher Schauspieler («Der große Bellheim»), gest. 2016 1929 - Jacques Brel, belgischer Chansonnier und Schauspieler («Amsterdam», «Ne me quitte pas»), gest. 1978

TODESTAGE

2013 - Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925

2010 - Malcolm McLaren, britischer Künstler, Designer und Musikmanager, ehemaliger Manager der britischen Punk-Band Sex Pistols, geb. 1946