Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 6. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Dezember 2019:

von dpa

05. Dezember 2019, 23:55 Uhr

49. Kalenderwoche

340. Tag des Jahres

Noch 25 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Dionysia, Nikolaus

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein Gericht in Detroit (USA) verurteilt den deutschen VW-Manager Oliver Schmidt zu sieben Jahren Haft und 400.000 Dollar Geldstrafe. Der geständige 48-Jährige sei an der Vertuschung von Abgasmanipulationen beteiligt gewesen.

2014 - Der bis dahin höchste Lottogewinn in der deutschen Geschichte geht ins Rhein-Main-Gebiet nach Hessen. Die exakte Rekord-Gewinnsumme lautet: 58.693.173,90 Euro. Der Glückliche hatte bei der Ziehung des Eurojackpots am Vorabend in Helsinki alle gezogenen Zahlen auf dem Tippschein.

2004 - Bei einem Terrorangriff auf das US-Konsulat in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda werden fünf Konsulatsmitarbeiter sowie vier der fünf Attentäter getötet.

1999 - Der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch steigt mit einer Beteiligung an der Kirch-Gruppe in das deutsche Abonnementfernsehen ein.

1992 - Extremistische Hindus zerstören in Ayodhya im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh eine 1528 erbaute Moschee, um an deren Stelle einen Tempel zu bauen. Die folgenden Unruhen fordern mehr als 2000 Menschenleben.

1989 - Egon Krenz tritt von seinen Ämtern als Vorsitzender von Staatsrat und Nationalem Verteidigungsrat der DDR zurück.

1989 - Ein 25-jähriger Amokläufer erschießt in der Universität von Montréal (Kanada) vierzehn junge Frauen und anschließend sich selbst. Sein Motiv ist Hass auf Feministinnen.

1897 - Bernhard von Bülow, Staatssekretär des Äußeren und späterer Reichskanzler, verlangt in einer Rede vor dem Reichstag für Deutschland «... unseren Platz an der Sonne» und rechtfertigt damit die Bestrebung nach deutschen Kolonien.

1877 - Die erste Ausgabe der amerikanischen Tageszeitung «Washington Post» erscheint.

GEBURTSTAGE

1984 - Prinzessin Sofia (35), Ehefrau des schwedischen Prinzen Carl Philip

1942 - Peter Handke (77), österreichischer Schriftsteller, Nobelpreis für Literatur 2019

1939 - Hans Reischl (80), deutscher Wirtschaftsmanager, Vorstandsvorsitzender der Handelsgruppe Rewe 1980-2004

1939 - Klaus Balkenhol (80), deutscher Dressurreiter, Mannschafts-Olympiasieger in Barcelona 1992

1929 - Nikolaus Harnoncourt, österreichischer Dirigent und Cellist, Spezialist für Alte Musik, gest. 2016

TODESTAGE

2009 - Rupprecht Geiger, deutscher Maler, Grafiker und Architekt, Mitbegründer der Gruppe «ZEN 49», geb. 1908

1987 - Peter Lorenz, deutscher Politiker (CDU), 1975 als Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses von Terroristen der «Bewegung 2. Juni» entführt und bis zur Erfüllung ihrer Forderungen gefangengehalten, geb. 1922