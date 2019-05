Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 30. Mai

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Mai 2019:

von dpa

29. Mai 2019, 23:55 Uhr

22. Kalenderwoche, 150. Tag des Jahres

Noch 215 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der angeblich in Kiew erschossene russische Journalist Arkadi Babtschenko erscheint in der ukrainischen Hauptstadt auf einer Pressekonferenz. In Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Geheimdienst SBU hatte der moskaukritische Journalist seinen Tod inszeniert, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen.

2017 - Erwin Sellering, SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, kündigt wegen einer Krebserkrankung seinen Rücktritt an. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) übernimmt am 4. Juli das Amt.

1999 - Ein im Kosovo eingesetzter Bundeswehr-Arzt stirbt, als ein Transportpanzer von einer Brücke stürzt. Es ist der erste Bundeswehr-Tote beim Kosovo-Einsatz.

1992 - Sendestart des Kultursenders Arte im französischen und deutschen TV über Satellit und Kabel.

1989 - In Warschau wird ein unabhängiger Verband polnischer Schriftsteller gegründet. Zum Vorsitzenden wird der Autor Jan Józef Szczepanski gewählt.

1949 - Der deutsche Volkskongress in der sowjetischen Besatzungszone nimmt die Verfassung für eine «Deutsche Demokratische Republik» an.

1919 - In Hamburg wird der Neubau der Kunsthalle eröffnet.

1849 - Preußen führt das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gültige Dreiklassenwahlrecht ein.

1434 - In der Schlacht von Lipany in Böhmen stehen sich gemäßigte und radikale Hussiten gegenüber. Sieger sind die gemäßigten Hussiten mit ihren Verbündeten, den katholischen Herren. Die Hussiten waren Anhänger des Prager Reformtheologen Jan Hus, der 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war.

GEBURTSTAGE

1979 - Harry G (40), deutscher Kabarettist («#HarrydieEhre»)

1969 - Naomi Kawase (50), japanische Regisseurin («Der Wald der Trauer»)

1949 - Rüdiger Joswig (70), deutscher Schauspieler (Fernsehserien «Küstenwache», «Ein Fall für zwei»)

1949 - Peter Kahane (70), deutscher Regisseur («Die Rote Zora»)

1919 - Benno Hoffmann, deutscher Schauspieler («Lina Braake», «Die Nibelungen») und Tänzer, gest. 2005

TODESTAGE

2015 - Alfred Neven DuMont, deutscher Verleger, Geschäftsführender Direktor des Verlags M. DuMont Schauberg 1967-97, geb. 1927

2007 - Jean-Claude Brialy, französischer Schauspieler («Schrei, wenn Du kannst») und Regisseur, geb. 1933