Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 30. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Juni:

von dpa

17. Juni 2019, 12:08 Uhr

26. Kalenderwoche, 181. Tag des JahresNoch 184 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Bertram, Donatus, Erentrud, Otto, Theobald

HISTORISCHE DATEN

2018 - Weil sie mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen, wirdein britisches Paar im südenglischen Salisbury in eine Klinikgebracht. Die Frau stirbt, der Mann überlebt. Scotland Yardsieht einen Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf denrussischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal im März.2009 - Das Bundesverfassungsgericht billigt den EU-Reformvertrag vonLissabon, verlangt aber eine stärkere Mitwirkung desBundestages beim Erlass europäischer Vorschriften.1999 - Die Deutsche Bahn stellt ihren für Geschäftsreisende neuentwickelten «Metropolitan»-Zug vor. Bis 2004 verbindet erdie Städte Hamburg und Köln.1994 - Der argentinische Fußball-Star Diego Maradona wirdwegen Verstoßes gegen die Doping-Bestimmungen von derFußball-Weltmeisterschaft in den USA ausgeschlossen.1981 - Die ARD strahlt die erste Folge der amerikanischenTV-Serie «Dallas» aus.1951 - Die Sozialistische Internationale wird in Frankfurt amMain von Vertretern sozialistischer und sozialdemokratischerParteien neu konstituiert.1934 - Adolf Hitler nutzt einen angeblichen Putschversuch derSA unter Ernst Röhm als Vorwand, um zahlreiche politischerGegner in den eigenen Reihen ermorden zu lassen.1894 - Die Tower Bridge, eine Straßenbrücke über die Themse, wird inLondon eröffnet.1377 - Der Grundstein des Ulmer Münsters wird gelegt.

GEBURTSTAGE

1974 - Juli Zeh (45), deutsche Schriftstellerin («Spieltrieb»,«Adler und Engel») und Juristin1963 - Yngwie Malmsteen (56), schwedischer Gitarrist («Yngwie J.Malmsteen's Rising Force», «Marching Out»)1959 - Vincent D'Onofrio (60), amerikanischer Schauspieler («FullMetal Jacket», «Salz auf unserer Haut»)1951 - Stanley Clarke (68), amerikanischer Jazzmusiker («Journey ToLove», «Modern Man»)1949 - Alain Finkielkraut (70), französischer Philosoph («DieUndankbarkeit. Gedanken über unsere Zeit»)

TODESTAGE

2014 - Paul Mazursky, amerikanischer Regisseur («Ein ganz normalerHochzeitstag», «Der Sturm»), Schauspieler und Autor, geb.19302009 - Pina Bausch, deutsche Tänzerin und Choreographin,Chefchoreographin und Ballettdirektorin des TanztheatersWuppertal 1973-2009, Kyoto-Preis 2007 für ihr Lebenswerk,geb. 1940