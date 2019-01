Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 3. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Januar 2019:

von dpa

03. Januar 2019, 15:16 Uhr

1. Kalenderwoche

3. Tag des Jahres

Noch 362 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Adela, Genovefa, Irmina, Odilo

HISTORISCHE DATEN

2014 - In Euskirchen nahe Bonn stößt ein Bagger auf einen Blindgänger aus dem II. Weltkrieg und bringt die Bombe zur Explosion. Der Baggerfahrer kommt ums Leben.

2004 - Beim Absturz einer Boeing 737 der ägyptischen Chartergesellschaft Flash Air über dem Roten Meer kommen alle 148 Insassen ums Leben, darunter 133 Franzosen.

2012 - Mit der dritten Runde der Parlamentswahl in Ägypten sichern sich die islamistischen Parteien mehr als 70 Prozent der 498 Mandate.

2000 - In der CDU-Parteispendenaffäre nimmt die Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) auf.

1993 - Die Präsidenten Russlands und der USA, Boris Jelzin und George Bush, unterzeichnen in Moskau den START-II-Vertrag, der die Abrüstung von Atomsprengköpfen vorsieht.

1987 - Aretha Franklin wird als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

1976 - Der Orkan «Capella» löst eine Sturmflut im Nordwesten Deutschlands aus. Die Nordsee erreicht Höchststände: In Hamburg sind es rund 6,45 Meter, in Husum 5,66 Meter. Mindestens 16 Menschen kommen in Deutschland ums Leben, in ganz Nordwesteuropa 82.

1969 - Die Krimiserie «Der Kommissar» mit Erik Ode in der Titelrolle startet im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF).

1959 - Der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower unterzeichnet ein Gesetz, durch das Alaska 49. Staat der USA wird.

GEBURTSTAGE

1969 - Michael Schumacher (50), deutscher Formel-1-Rennfahrer, siebenmaliger Formel-1-Weltmeister 1994, 1995, 2000-2004

1949 - Ilse Hofmann (70), deutsche Filmregisseurin («Die Ilse ist weg», «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl»)

1929 - Sergio Leone, italienischer Filmregisseur («Spiel mir das Lied vom Tod»), gest. 1989

1929 - Gordon Moore (90), amerikanischer Industriemanager und Unternehmer, Mitbegründer des Chipherstellers Intel

1924 - Otto Beisheim, deutscher Unternehmer, Mitgründer des Handelskonzerns Metro, gest. 2013

TODESTAGE

2014 - Phil Everly, amerikanischer Country-Musiker, Bandmitglied der Everly Brothers («Wake up little Susie»), geb. 1939

1922 - Wilhelm Voigt, deutscher Schuster, bekannt geworden als der «Hauptmann von Köpenick», geb. 1849