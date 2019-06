Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 29. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2019:

17. Juni 2019, 12:07 Uhr

26. Kalenderwoche, 180. Tag des JahresNoch 185 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Beata, Gero, Peter, Paul

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die EU-Staaten einigen sich bei ihrem Gipfel in Brüsseldarauf, in der EU Aufnahmelager für Bootsflüchtlingeeinzurichten und diese von dort auf die Staaten zu verteilen.Zudem sollen die EU-Außengrenzen stärker abgeriegelt werden.2017 - Der Rat für deutsche Rechtschreibung in Mannheim teiltmit, dass es nun auch das Eszett, das «scharfe S», offiziellals Großbuchstaben gibt.2014 - Nach ihren militärischen Erfolgen in Syrien und im Irakruft die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in beidenLändern ein Kalifat aus.2009 - Bei der Explosion eines Flüssiggas-Güterwagens amBahnhof der toskanischen Hafenstadt Viareggio sterben 31Menschen, darunter auch Kinder.1999 - Der Chef der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), AbdullahÖcalan, wird auf der türkischen Gefängnis-Insel Imrali wegenHochverrats und zahlreicher Morde zum Tode verurteilt. 2002wird die Todesstrafe in lebenslängliche Haft umgewandelt.1976 - Großbritannien entlässt die Seychellen in die Unabhängigkeit.1941 - In einem Geheimerlass bestimmt Adolf Hitler im Falle seinesTodes «Reichsmarschall» Hermann Göring zu seinem Nachfolger.1913 - Der Zweite Balkan-Krieg beginnt mit dem Angriff Bulgariensauf Serbien.1236 - Unter der Führung des kastilischen Königs Ferdinand III.(genannt «der Heilige») erobern die Spanier die maurischeStadt Córdoba.

GEBURTSTAGE

1971 - Monika Gruber (48), deutsche Kabarettistin («Wahnsinn!») undSchauspielerin («Eine ganz heiße Nummer»)1954 - Leo Hiemer (65), deutscher Regisseur («Daheim sterbendie Leut‘»1951 - Patricia Duncker (68), britische Schriftstellerin («MissWebster und Chérif»)1949 - Claude Montana (70), französischer Modeschöpfer,gründete 1979 seine eigene Modemarke1929 - Eberhard Jäckel, deutscher Historiker («HitlersWeltanschauung», «Das deutsche Jahrhundert»), gest. 2017

TODESTAGE

1967 - Jayne Mansfield, amerikanische Schauspielerin («Sirenein blond», «Sheriff wider Willen»), geb. 19331955 - Max Pechstein, deutscher Maler und Grafiker, Expressionist,Mitglied der Künstlervereinigung «Brücke», geb. 1881