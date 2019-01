Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 27. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Januar 2019:

von dpa

26. Januar 2019, 23:55 Uhr

4. Kalenderwoche, 27. Tag des Jahres

Noch 338 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Angela, Enrique, Julian

HISTORISCHE DATEN

2018 - Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck und die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock werden in Hannover zu Vorsitzenden der Grünen gewählt. Beide gehören zum Realo-Flügel der Partei.

2014 - Die Seegrenze zwischen Peru und Chile vor der Pazifikküste Südamerikas muss neu gezogen werden. Das entscheidet der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag.

2003 - Das serbische Parlament stimmt der Verfassungscharta eines künftigen losen Staatenbundes zwischen Serbien und Montenegro zu. Am 29. Januar stimmt auch das Parlament Montenegros der neuen Verfassung zu.

1999 - 20 der 40 Europaratsländer unterzeichnen in Straßburg die Konvention zur Bekämpfung von Korruption. Deutschland, Italien, Polen, Russland und Großbritannien gehören zu den ersten Unterzeichnerländern. Das Übereinkommen tritt 2002 in Kraft.

1996 - In Deutschland wird der erste offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag war 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden.

1984 - Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass in Übereinstimmung mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) die Einheit für den Luftdruck geändert wird: Statt wie bisher in Millibar erfolgt die Angabe künftig in Hektopascal.

1981 - Ein indonesisches Passagierschiff sinkt nördlich von Java. Mindestens 512 Menschen kommen ums Leben.

1967 - Drei amerikanische Astronauten verbrennen bei einem Bodentest in der ersten Apollo-Raumkapsel, als ein Funke die mit reinem Sauerstoff gefüllte Kabine in Brand setzt.

1924 - Italien und das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen unterzeichnen in Rom einen Freundschaftsvertrag.

GEBURTSTAGE

1979 - Rosamund Pike (40), britische Schauspielerin («Gone Girl - Das perfekte Opfer»)

1964 - Bridget Fonda (55), amerikanische Schauspielerin («Kiss of the Dragon», «Little Buddha»)

1944 - Mairead Corrigan Maguire (75), britische Friedenskämpferin, Friedensnobelpreis 1976 - gemeinsam mit Betty Williams - für die von ihnen gegründete nordirische Friedensbewegung «Frauen für den Frieden»

1944 - Nick Mason (75), britischer Musiker, Mitbegründer und Schlagzeuger der Band Pink Floyd

1934 - Edith Cresson (85), französische Politikerin, Premierministerin 1991-92, EU-Kommissarin 1995-1999

TODESTAGE

2018 - Ingvar Kamprad, schwedischer Unternehmer, Gründer des Unternehmens «IKEA» 1943, geb. 1926

2009 - John Updike, amerikanischer Schriftsteller («Die Hexen von Eastwick») - zweifacher Pulitzer-Preisträger, geb. 1932