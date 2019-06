Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 26. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juni 2019:

von dpa

17. Juni 2019, 12:05 Uhr

26. Kalenderwoche, 177. Tag des JahresNoch 188 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Anthelm, Johannes, Paulus

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die neue Kommission der Bundesregierung zumKohleausstieg kommt in Berlin zum ersten Mal zusammen.2017 - Der schwer krebskranke Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobowird aus der Haft entlassen und in ein Krankenhaus inShenyang gebracht. Der 2009 zu elf Jahren Haft verurteilteBürgerrechtler stirbt am 13. Juli.2009 - Die Unesco erklärt das Wattenmeer zwischen der holländischenInsel Texel und der Nordspitze Sylts mit Ausnahme deshamburgischen Wattenmeers zum Welterbe der Menschheit.1999 - In Jugoslawien herrscht wieder Frieden, nachdem dieParlamentsentscheidung über die Aufhebung des Kriegszustandsin Kraft getreten ist. Das Kriegsrecht hatte die Regierungnach Beginn der Nato-Luftangriffe am 24. März verhängt.1999 - Der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin beginnt mit demWechsel des Bau- und Verkehrsministeriums in die neueHauptstadt.1984 - Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) trittzurück. Er zieht damit die Konsequenzen aus der Flick-Parteispendenaffäre, in deren Verlauf er von der BonnerStaatsanwaltschaft wegen Bestechlichkeit im Amt angeklagtworden war.1977 - Elvis Presley tritt in Indianapolis (US-BundesstaatIndiana) zum letzten Mal öffentlich auf.1974 - Das Kölner Privat-Bankhaus Herstatt muss wegen Überschuldungauf Anordnung des Bundesaufsichtsamtes für Kreditwesenschließen. Es ist der bis dahin größte deutsche Bankenskandalseit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er und in den1930er Jahren.1906 - Im französischen Le Mans starten 32 Wagen zum erstenGrand-Prix-Rennen der Welt.

GEBURTSTAGE

1969 - Colin Greenwood (50), britischer Popmusiker, Mitgliedder Rockband Radiohead1959 - Leander Haußmann (60), deutscher Schauspieler(«Männerpension») und Regisseur («Sonnenallee»)1954 - Miroslav Nemec (65), deutscher Schauspieler (Münchner«Tatort») und Musiker1944 - Wolfgang Weber (75), deutscher Fußballspieler, 53 Einsätze inder deutschen Nationalmannschaft, Torschütze beim WM-Endspielgegen England in Wembley 19661929 - Milton Glaser (90), amerikanischer Grafikdesigner, Erfinderdes «I love New York»-Logos

TODESTAGE

2014 - Mary Rodgers, amerikanische Musical-Komponistin undSchriftstellerin («Verrückter Freitag»), geb. 19311973 - John Cranko, britischer Choreograph und Tänzer,Ballettdirektor des Stuttgarter Ensembles 1961-73, geb. 1927