Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 25. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juni 2019:

von dpa

17. Juni 2019, 11:55 Uhr

26. Kalenderwoche, 176. Tag des JahresNoch 189 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Eleonore, Prosper, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2018 - Harley-Davidson kündigt an, wegen der EU-Vergeltungszölle aufamerikanische Waren einen Teil seiner Produktion aus den USAzu verlagern. Dadurch soll eine Preiserhöhung für Kunden inEuropa vermieden werden.2009 - Das Dresdner Elbtal wird nach jahrelanger Diskussionwegen des umstrittenen Baus der Waldschlößchenbrücke von derUnesco-Welterbeliste gestrichen.2007 - Um den Kampf gegen Doping zu verbessern, gründen 14 Länderder Europäischen Union in Brüssel ein informelles Netzwerk.1999 - Der Bundestag stimmt für die Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin nach dem Entwurf des US-Architekten PeterEisenman. 2005 wird das Denkmal eingeweiht.1979 - Das «Kommando Andreas Baader» verübt in Obourg (Belgien)einen Sprengstoffanschlag auf das Auto des Nato-Oberbefehlshabers Alexander Haig. Der US-General bleibtunverletzt.1919 - Das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt, die«Junkers F 13», absolviert in Dessau seinen Erstflug.1867 - In den USA erhält Lucien B. Smith aus Kent (Ohio) einPatent auf den Stacheldraht.1526 - Der Reichstag zu Speyer wird eröffnet. Die Versammlungbeschließt, dass jeder Landesvater sich für oder gegen dieReformation entscheiden kann.1080 - Auf Initiative von König Heinrich IV. wählt eine Synodein Brixen Erzbischof Wibert von Ravenna als Clemens III. zumGegenpapst von Gregor VII.

GEBURTSTAGE

1954 - Sonia Sotomayor (65), amerikanische Juristin, seit 2009Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten1944 - Erich Sixt (75), deutscher Unternehmer,Vorstandsvorsitzender der Sixt AG (Autovermietung)1939 - Ernst Ulrich von Weizsäcker (80), deutscherUmweltwissenschaftler und Politiker (SPD), Buch «FaktorVier», Deutscher Umweltpreis 20081932 - Peter Blake (87), britischer Pop-Art-Künstler, alsCollage-Künstler und Schöpfer von Schallplattenhüllen fürBeatles-Hits bekannt geworden («Sergeant Pepper's LonelyHearts Club Band»)1929 - Eric Carle (90), deutsch-amerikanischer Kinderbuchautorund Illustrator («Die kleine Raupe Nimmersatt»)

TODESTAGE

2009 - Farrah Fawcett, amerikanische Schauspielerin («Drei Engel fürCharlie»), geb. 19472009 - Michael Jackson, amerikanischer Popsänger («Thriller»,«Earth Song», «Bad»), geb. 1958