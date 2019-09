Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 16. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. September 2019:

von dpa

15. September 2019, 23:55 Uhr

38. Kalenderwoche

259. Tag des Jahres

Noch 106 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Cyprian, Edith, Julia, Johannes, Kornelius

HISTORISCHE DATEN

2018 - Bei der Ruder-Weltmeisterschaft im bulgarischen Plowdiw gewinnt der Deutschland-Achter Gold. Der Titelverteidiger kommt vor Australien und Großbritannien ins Ziel.

2009 - Erstmals haben zwei deutsche Handelsschiffe die sogenannte Nordostpassage vor der Küste Sibiriens erfolgreich befahren. Die «Beluga Fraternity» und «Beluga Foresight» sparten damit auf dem Weg nach Asien gut 5400 Kilometer gegenüber der traditionellen Strecke durch den Suezkanal.

2004 - Das nach EU-Vorbild neu geschaffene Panafrikanische Parlament beginnt im südafrikanischen Midrand seine Arbeit.

1987 - In Montréal (Kanada) unterzeichnen 29 Staaten ein Protokoll zum Schutz der Ozonschicht. Das Abkommen tritt 1989 in Kraft.

1979 - Zwei Familien aus Thüringen gelingt in einem selbstgebauten Heißluftballon eine spektakuläre Flucht aus der DDR in den Westen.

1969 - Bei der Leichtathletik-EM (16.-21. September 1969) in Athen erhält der aus der DDR in die Bundesrepublik übergewechselte Jürgen May auf Betreiben der DDR Startverbot. Aus Solidarität beschließt die bundesdeutsche Mannschaft einen Teilboykott der EM.

1915 - Nach der militärischen Besetzung Haitis lassen sich die USA durch einen Vertrag beider Regierungen die Hoheit über Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung zusichern. Haiti wird damit faktisch zu einem Protektorat der USA.

1810 - Mit einem von dem Priester Miguel Hidalgo angeführten Aufstand gegen die spanische Herrschaft beginnt in Mexiko der Unabhängigkeitskrieg.

1620 - Das Segelschiff «Mayflower» mit puritanischen Auswanderern aus England, den später so genannten Pilgervätern, läuft im südenglischen Plymouth aus und erreicht gut zwei Monate später Nordamerika im heutigen Provincetown auf der Halbinsel Cape Cod (heute im US-Bundesstaat Massachusetts).

GEBURTSTAGE

1984 - Katie Melua (35), britisch-georgische Sängerin («Call off The Search»)

1952 - Mickey Rourke (67), amerikanischer Schauspieler («Ashby», «9 1/2 Wochen»)

1944 - Ard Schenk (75), niederländischer Eisschnellläufer, drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Sapporo 1972

1939 - Breyten Breytenbach (80), südafrikanischer Schriftsteller («Schlussakte Südafrika», «Wahre Bekenntnisse eines Albino-Terroristen») und Maler

1924 - Lauren Bacall, amerikanische Schauspielerin («Wie angelt man sich einen Millionär?», «Tote schlafen fest»), gest. 2014

TODESTAGE

2018 - Horst Bosetzky, deutscher Soziologe und Schriftsteller («Der Satansbraten»), Pseudonym «-ky», geb. 1938

2016 - Edward Albee, amerikanischer Dramatiker, «Wer hat Angst vor Virginia Woolf», geb. 1928