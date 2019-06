Was geschah am ... : Kalenderblatt 2019: 11. Juni

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juni 2019:

von dpa

10. Juni 2019, 23:55 Uhr

24. Kalenderwoche, 162. Tag des Jahres

Noch 203 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Adelheid, Alice, Barnabas, Jolenta, Rosa

HISTORISCHE DATEN

2018 - Erstmals verwehrt die Regierung in Rom einem Rettungsschiff mit Flüchtlingen die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Die «Aquarius» von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit mehr als 600 Migranten darf erst nach rund einer Woche im spanischen Valencia anlegen.

2017 - Puerto Rico spricht sich in einer Volksabstimmung für eine Umwandlung der Karibikinsel in den 51. US-Staat aus. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, denn nur der Kongress in Washington kann darüber entscheiden.

2014 - Das Bundeskabinett beruft Bettina Limperg zum 1. Juli zur Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH). Damit wird das Karlsruher Gericht erstmals von einer Frau geführt.

2009 - Die WHO erklärt die Schweinegrippe zur Pandemie und ruft die höchste Alarmstufe sechs aus. Weltweit sind bis dahin fast 30.000 Infektionen in 74 Ländern registriert.

1994 - Der Paragraf 175 des StGB tritt in Deutschland außer Kraft. Er stellte zuletzt homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe.

1987 - Premierministerin Margret Thatcher gewinnt mit ihrer Konservativen Partei die Unterhauswahlen. Damit holt sie erstmals im 20. Jahrhundert das Mandat für eine dritte Amtszeit an der Spitze der britischen Regierung.

1959 - Der britische Ingenieurwissenschaftler Christopher Cockerell stellt das erste Luftkissenfahrzeug der heute üblichen Bauart vor, das «Hovercraft».

1931 - In mehreren Städten veranstaltet die KPD Kundgebungen und «Hungermärsche», um auf die Arbeitslosigkeit hinzuweisen.

1488 - In der Schlacht von Sauchieburn erleidet der schottische König Jakob III. eine Niederlage gegen Rebellen, denen sich auch sein 15-jähriger Sohn Jakob angeschlossen hatte. Er kommt auf ungeklärte Weise ums Leben und sein Sohn wird am 24. Juni als Jakob IV. zum König gekrönt.

GEBURTSTAGE

1986 - Shia LaBeouf (33), amerikanischer Schauspieler («Transformers»)

1969 - Peter Dinklage (50), amerikanischer Schauspieler («Game of Thrones»)

1964 - Kuddel (55), deutscher Musiker, Gitarrist der Punkband Die Toten Hosen

1959 - Hugh Laurie (60), britischer Schauspieler («Sinn und Sinnlichkeit», «Dr. House»), Schriftsteller («Der Waffenhändler») und Musiker

1939 - Jackie Stewart (80), britischer Automobilrennfahrer, dreifacher Formel-1-Weltmeister 1969, 1971 und 1973

TODESTAGE

2009 - Jürgen Gosch, deutscher Schauspieler und Theaterregisseur («Ein Sommernachtstraum», «Der Menschenfeind»), geb. 1943

1979 - John Wayne, amerikanischer Schauspieler («Ringo», «El Dorado»), geb. 1907