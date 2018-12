Was geschah am... : Kalenderblatt 2019: 1. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Januar 2019:

von dpa

31. Dezember 2018, 23:55 Uhr

HISTORISCHE DATEN

2017 - In einem Nachtclub in Istanbul (Türkei) erschießt ein 34-jähriger Kirgise 39 Besucher und verletzt 70. Die Terrororganisation IS bekennt sich zu dem Anschlag.

2014 - Erstmals in der Geschichte der USA gibt ein Bundesstaat den Verkauf von Marihuana frei. In Colorado können Bürger über 21 Jahre die Droge legal in Geschäften erwerben.

2009 - Der staatliche türkische Rundfunksender TRT beginnt als Teil politischer Reformen mit der Ausstrahlung eines kurdischen Fernsehprogramms.

1999 - Mit dem Start der Europäischen Währungsunion haben elf Länder Europas mit dem Euro eine gemeinsame Währung. Die Bargeldumstellung erfolgt 2002.

1994 - Der erste Schritt der Bahnreform tritt in Kraft. Durch die Zusammenlegung der Deutschen Bundesbahn (DB) und der Deutschen Reichsbahn (DR) entsteht die Deutsche Bahn AG.

1984 - Brunei, dank seiner unermesslichen Öl- und Gasvorkommen zu einem der reichsten Länder der Erde gewordenes Sultanat an der Nordküste Borneos, erhält nach 96 Jahren britischer Herrschaft die volle Unabhängigkeit.

1959 - Nach zweijährigem Revolutionskrieg stürzt Fidel Castro mit seinen Guerilleros den kubanischen Diktator Fulgencio Batista und verkündet den Sieg der Revolution.

1919 - Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und andere führende Mitglieder des Spartakusbundes gründen in Berlin die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).

1934 - Das nationalsozialistische «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» tritt in Kraft. Auf dessen Grundlage werden Hunderttausende Blinde und Gehörlose sowie psychisch Kranke und Alkoholiker zwangsweise sterilisiert.

GEBURTSTAGE

1939 - Michèle Mercier (80), französische Schauspielerin («Angélique»)

1939 - Phil Read (80), britischer Motorradrennfahrer, 52 Siege in Grand Prix-Rennen

1919 - J. D. Salinger, amerikanischer Schriftsteller («Der Fänger im Roggen»), gest. 2010

1879 - Edward Morgan Forster, britischer Schriftsteller (verfilmte Romane: «Zimmer mit Aussicht», «Howards End») gest. 1970

1484 - Ulrich Zwingli, Schweizer Reformator, gest. 1531

TODESTAGE

2009 - Johannes Mario Simmel, österreichischer Schriftsteller, («Es muss nicht immer Kaviar sein»), geb. 1924

1894 - Heinrich Hertz, deutscher Physiker, Entdecker und Erforscher der elektromagnetischen Wellen. Nach ihm wurde die physikalische Einheit der Frequenz benannt, geb. 1857