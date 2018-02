Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 8. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Februar 2018:

von dpa

07. Februar 2018, 23:55 Uhr

6. Kalenderwoche

39. Tag des Jahres

Noch 326 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Hieronymus

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der frühere Ministerpräsident Mohamed Abdullahi Farmajo gewinnt die Präsidentenwahl in Somalia. Am 22. Februar übernimmt er die Amtsgeschäfte.

2008 - Der Senat im französischen Parlament billigt drei Jahre nach dem klaren Nein der Franzosen zur EU-Verfassung den EU-Reformvertrag mit großer Mehrheit. Die Nationalversammlung hatte am Vortag zugestimmt.

1998 - Bei einem Volksentscheid sprechen sich die Bürger in Bayern mit 69,2 Prozent der Stimmen für die Abschaffung des bayerischen Senats aus.

1978 - Zwei deutsche Anhänger der Sekte Ananda Marga verbrennen sich vor der Berliner Gedächtniskirche aus Protest gegen den Hunger in der Welt.

1928 - John Logie Baird gelingt erstmals die Übermittlung von TV-Bildern per Funk von London nach New York. Der Empfang der Bilder wird aus New York per Funk bestätigt.

1923 - Der nationalsozialistische «Völkische Beobachter» erscheint erstmals als Tageszeitung. «Hauptschriftleiter» wird wenig später der NS-Ideologe Alfred Rosenberg.

1915 - Der Monumentalfilm «Birth of a Nation» von David Wark Griffith über den amerikanischen Bürgerkrieg feiert in Los Angeles Premiere.

1862 - Das Statistische Bureau Berlin (später Statistisches Amt) kann seine Tätigkeit aufnehmen.

1861 - Die ersten sieben Sezessionsstaaten gründen in Montgomery (Alabama) die «Konföderierten Staaten von Amerika» und wählen einen Tag später Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten.

GEBURTSTAGE

1963 - Joshua Kadison (55), amerikanischer Musiker, Sänger und Songwriter («Jessie», «Picture Postcards from L. A.»)

1955 - John Grisham (63), amerikanischer Schriftsteller («Die Firma») und Jurist

1953 - Mary Steenburgen (65), amerikanische Schauspielerin («Picknick mit Bären», «Melvin und Howard»)

1941 - Nick Nolte (77), amerikanischer Schauspieler («Herr der Gezeiten»)

1931 - James Dean, amerikanischer Schauspieler («Jenseits von Eden», «Denn sie wissen nicht, was sie tun», «Giganten»), gest. 1955

TODESTAGE

1998 - Halldór Laxness, isländischer Schriftsteller («Das Fischkonzert», «Atomstation»), Nobelpreis für Literatur 1955, geb. 1902

1935 - Max Liebermann, deutscher Maler und Grafiker, Meister des deutschen Impressionismus («Die Gänserupferinnen»), geb. 1847