Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 5. Juli

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juli 2018:

von dpa

04. Juli 2018, 23:55 Uhr

27. Kalenderwoche, 186. Tag des Jahres

Noch 179 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Antonio

HISTORISCHE DATEN

2017 - In Istanbul werden der Deutsche Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler unter Terrorismusverdacht festgenommen. Nach über 100 Tagen in U-Haft kommt Steudtner am 25. Oktober frei.

2016 - Die Nasa-Sonde «Juno» schwenkt nach rund fünf Jahren Flug in eine Umlaufbahn um den Jupiter ein. Sie wird den 400.000 Kilometer entfernten Planeten umkreisen und Erkenntnisse über unser Sonnensystem liefern.

2013 - Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wird eine von zwei Päpsten, Franziskus und Benedikt XVI., gemeinsam verfasste Enzyklika veröffentlicht.

2003 - Deutschlands bis dahin längster Autobahntunnel, der Rennsteigtunnel in Thüringen, wird eröffnet. Der rund 250 Millionen Euro teure Bau ist knapp acht Kilometer lang.

1998 - Eine verbotene Parade des protestantischen Oranier-Ordens durch die katholische Gemeinde Drumcree in Nordirland führt zu tagelangen gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei.

1963 - Im Rahmen des Elysée-Vertrags wird das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet, um durch Jugend-Austausch Verständigung und Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu fördern.

1948 - Das britische Gesundheitswesen wird mit dem Inkrafttreten des «National Health Act 1946» verstaatlicht.

1943 - Im Zweiten Weltkrieg startet die deutsche Wehrmacht bei Kursk (heute Russland) ihre letzte Großoffensive «Zitadelle» gegen die Sowjetunion an der Ostfront.

1778 - Preußische und sächsische Truppen eröffnen mit dem Einmarsch in Böhmen den Bayerischen Erbfolgekrieg gegen die Habsburger.

GEBURTSTAGE

1978 - Andreas Baum (40), deutscher Politiker, ehemaliger Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzender der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus

1968 - Hedi Slimane (50), französischer Modedesigner, Künstler und Fotograf

1968 - Susan Wojcicki (50), amerikanische Managerin, CEO von YouTube seit 2014

1938 - Vera Oelschlegel (80), Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin, Intendantin «Theater im Palast» 1975-1990 und Tourneetheater «Theater des Ostens Berlin» 1991-2013

1933 - Michael Heltau (85), österreichischer Schauspieler und Chansonnier, Moderator des «Liedercircus» (ZDF 1976-1988), Ensemble-Mitglied am Wiener Burgtheater seit 1972

TODESTAGE

2017 - Joachim Meisner, deutscher Kardinal, Bischof von Berlin 1980-1989, Erzbischof von Köln 1989-2014, geb. 1933

1833 - Joseph Nicéphore Niépce, französischer Erfinder, 1826 erste Fotografie der Welt («Heliografie»), geb. 1765