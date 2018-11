Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 4. November

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2018:

03. November 2018, 23:55 Uhr

44. Kalenderwoche

308. Tag des Jahres

Noch 57 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Gregor, Karl

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Ende 2015 beschlossene Pariser Klimavereinbarung tritt in Kraft. Sie gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel.

2008 - Historischer Wahlsieg in den USA: Barack Obama gewinnt als erster Schwarzer die Wahlen zum US-Präsidenten.

2003 - Das Nürnberger Ehepaar Helmut und Erika Simon darf sich nach einer Entscheidung des Landgerichts Bozen nun offiziell als Finder der Gletscherleiche «Ötzi» bezeichnen.

1998 - Erstmals wird in Deutschland einem islamischen Verein, der «Islamischen Föderation», das Recht zugesprochen, Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Berlin anzubieten.

1993 - Dem italienischen Filmregisseur Michelangelo Antonioni («Blow Up») wird der europäische Filmpreis «Felix» als Auszeichnung für sein Lebenswerk zugesprochen.

1918 - In Kiel übernehmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Am Vortag hatten beim Kieler Matrosenaufstand etwa 6000 Menschen für Frieden, Freiheit und Brot demonstriert.

1911 - Deutschland und Frankreich unterzeichnen in Berlin ein Abkommen zur Beilegung der Zweiten Marokko-Krise. Auslöser der Krise war die Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes nach Agadir in Marokko, wodurch Frankreich seine Interessen bedroht sah.

1901 - Der Student Karl Fischer gründet in Berlin-Steglitz die Wandervogel-Bewegung.

1677 - Wilhelm III. von Oranien heiratet Maria, die Tochter König Jakobs II. von England, und beendet so die englisch-niederländische Gegnerschaft.

GEBURTSTAGE

1975 - Heather Tom (43), amerikanische Schauspielerin (Serie «Reich und Schön»)

1963 - Wang Shu (55), chinesischer Architekt, Pritzker-Preis 2012

1957 - Hansjörg Schertenleib (61), Schweizer Schriftsteller («Das Zimmer der Signora»)

1953 - Tina Theune (65), deutsche Fußballspielerin und Trainerin, Frauen-Nationalmannschaft 1996-2005

1951 - Dagmar Reim (67), deutsche Journalistin, Intendantin des RBB 2003-2016

TODESTAGE

2013 - Hans von Borsody, deutscher Schauspieler («Detektiv Cliff Dexter», «Die Nibelungen»), geb. 1929

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller («Beute», «Jurassic Park») und Regisseur, geb. 1942