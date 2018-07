Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 4. Juli

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Juli 2018:

27. Kalenderwoche, 185. Tag des Jahres

Noch 180 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Berta, Elisabeth, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2017 - Nordkorea testet erstmals eine Interkontinentalrakete. Die Hwasong-14 stürzt nach 933 Kilometern ins Japanische Meer. Sie hätte den US-Bundesstaat Alaska erreichen können.

2016 - Nigel Farage, Chef der rechtspopulistischen britischen Partei Ukip, tritt überraschend zurück. Er war einer der wichtigsten Brexit-Wortführer vor dem EU-Referendum vom 23. Juni.

2013 - Der britische Premierminister David Cameron weiht den bis dahin weltgrößten Offshore-Windpark London Array in der Themsemündung ein.

2008 - Die USA eröffnen ihre neue Botschaft am Brandenburger Tor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dankt den USA für deren Unterstützung und Freundschaft zu Deutschland.

1954 - «Wunder von Bern»: Deutschland wird im Berner Wankdorfstadion durch ein 3:2 gegen Ungarn überraschend Fußballweltmeister.

1943 - Der amerikanische Soldatensender American Forces Network (AFN) geht im Zweiten Weltkrieg von London aus erstmals in Europa auf Sendung.

1913 - Der Chemiker Fritz Klatte erhält das Patent für seine Erfindung, den Kunststoff Polyvinylchlorid, kurz PVC.

1840 - Die «Britannia» startet in Liverpool zur Fahrt über den Atlantik. Das Dampfschiff des Kanadiers Samuel Cunard erreicht nach zwölf Tagen und zehn Stunden Halifax und eröffnet den Linienverkehr zwischen Europa und Amerika.

1776 - Die englischen Kolonien an der Ostküste Nordamerikas erklären in der «Declaration of Independence» ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. So begründen sie am späteren Nationalfeiertag die Vereinigten Staaten von Amerika.

GEBURTSTAGE

1963 - Henri Leconte (55), französischer Tennisspieler, gewann neun Einzel- und zehn Doppel-Titel

1963 - Ute Lemper (55), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin

1943 - Heide Simonis (75), deutsche Politikerin (SPD) und Ökonomin, Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins 1993-2005

1938 - Bill Withers (80), amerikanischer Sänger und Songwriter («Lean On Me»), dreifacher Grammy-Gewinner

1949 - Horst Seehofer (69), deutscher Politiker (CSU), Bayerischer Ministerpräsident 2008-2018, CSU-Vorsitzender seit 2008, Bundesinnenminister seit 2018

TODESTAGE

2003 - Barry White, amerikanischer Soulsänger und Komponist («You're The First, The Last, My Everything»), geb. 1944

1888 - Theodor Storm, deutscher Schriftsteller («Der Schimmelreiter»), geb. 1817