Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 2. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Februar 2018:

von dpa

01. Februar 2018, 23:55 Uhr

5. Kalenderwoche

33. Tag des Jahres

Noch 332 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Dietrich, Hadelog

HISTORISCHE DATEN

2017 - In Deutschland kollidiert erstmals ein Flugzeug mit einer Windkraftanlage. Bei dem Unglück nahe Osnabrück stirbt der Pilot der einmotorigen Maschine.

2016 - Die EU und die USA einigen sich auf Regeln für den besseren Schutz beim Austausch personenbezogener Daten. Die Abmachung betrifft private und geschäftliche Mitteilungen.

2008 - Der französische Präsident Nicolas Sarkozy heiratet im Élyséepalast die Sängerin Carla Bruni.

1998 - Die kanadische Bombardier-Gruppe übernimmt den ostdeutschen Bahnhersteller Deutsche Waggonbau AG (DWA).

1993 - Vaclav Havel wird als Staatspräsident der Tschechischen Republik vereidigt.

1990 - Der südafrikanische Präsident Frederik de Klerk kündigt in seiner ersten Regierungserklärung die Wiederzulassung der Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress (ANC) sowie die Freilassung Nelson Mandelas an.

1952 - In Dortmund wird die Westfalenhalle eröffnet.

1913 - Die Grand Central Station in New York, der größte Bahnhof der Welt, geht in Betrieb.

1848 - Der Friede von Guadalupe Hidalgo beendet den 1846 ausgebrochenen Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Mexiko tritt fast die Hälfte seines Staatsgebiets an die USA ab.

GEBURTSTAGE

1958 - Michael Käfer (60), deutscher Unternehmer und Gastronom, («Feinkost Käfer»)

1958 - Franke Sloothaak (60), deutscher Springreiter, Weltmeister (Einzel und Mannschaft) 1994 in Den Haag

1933 - Than Shwe (85), myanmarischer Politiker und General, Vorsitzender des Staatsrates (Juntachef) 1992-2011

1928 - Ciriaco De Mita (90), italienischer Politiker, Ministerpräsident 1988-89

1917 - Do Muoi (101), vietnamesischer Politiker, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams (1991-1997)

TODESTAGE

2014 - Gerd Albrecht, deutscher Dirigent, Generalmusikdirektor an der Hamburger Oper 1988-97, Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie Prag 1993-96, geb. 1935

1973 - Max Brauer, deutscher Politiker (SPD), Hamburger Erster Bürgermeister 1946-1953 und 1957-1960, geb. 1887