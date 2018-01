Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 18. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Januar 2018:

von dpa

17. Januar 2018, 23:55 Uhr

3. Kalenderwoche

18. Tag des Jahres

Noch 347 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Priska, Wolfrid

HISTORISCHE DATEN

2017 - Eine durch ein Erdbeben ausgelöste Lawine verschüttet ein Hotel im italienischen Abruzzen-Ort Farindola. 29 Menschen finden den Tod.

2016 - Stuttgart ruft als erste Stadt bundesweit Feinstaubalarm aus. Einwohner und Pendler werden aufgefordert, freiwillig auf das Auto zu verzichten. Stuttgart muss die Luftbelastung reduzieren, sonst drohen Millionenstrafen von der EU.

2013 - Ein Streik der Sicherheitskräfte legt den Hamburger Flughafen weitgehend lahm. Betroffen sind rund 19.000 Reisende, für geschätzte 12.000 fällt die geplante Reise aus.

2001 - Die Speicherung des «genetischen Fingerabdrucks» zum Beispiel von Sexualverbrechern ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz vereinbar.

1993 - Das Nachrichtenmagazin «Focus» aus dem Burda-Verlag erscheint erstmals.

1940 - In Deutschland beginnt mit ersten Vergasungen in Grafeneck der industriell organisierte Massenmord an behinderten Menschen und chronisch Kranken.

1919 - Die Friedenskonferenz der 27 Siegermächte des Ersten Weltkriegs beginnt im Schloss zu Versailles.

1912 - Der britische Polarforscher Robert Falcon Scott erreicht den Südpol - vier Wochen nach seinem Rivalen, dem Norweger Roald Amundsen. Sämtliche Mitglieder der Expedition sterben auf dem Rückweg.

1871 - Nach dem Sieg über Frankreich proklamieren die deutschen Fürsten im Schloss zu Versailles den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser.

GEBURTSTAGE

1988 - Angelique Kerber (30), deutsche Tennisspielerin

1978 - Katja Kipping (40), deutsche Politikerin, Vorsitzende der Linken seit 2012

1978 - Stev Theloke (40), deutscher Schwimmer, zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney

1963 - Phillip Boa (55), deutscher Rockmusiker (Phillip Boa and the Voodooclub)

1933 - Ray Dolby, amerikanischer Ingenieur, Erfinder des Dolby-B-System zur Rauschunterdrückung, gest. 2013

TODESTAGE

2016 - Glenn Frey, amerikanischer Rockmusiker, Gitarrist und Mitbegründer der Rockgruppe Eagles, geb. 1948

1873 - Edward George Bulwer-Lytton, britischer Schriftsteller («Die letzten Tage von Pompeji»), geb. 1803