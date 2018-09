Was geschah am ... : Kalenderblatt 2018: 1. Oktober

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Oktober 2018:

von dpa

30. September 2018, 23:55 Uhr

40. Kalenderwoche, 274. Tag des Jahres Noch 91 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Waage Namenstag: Giselbert, Remigius, Theresia

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein 64-Jähriger feuert aus einem Hotel in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) auf die Besucher eines Freiluft-Festivals und tötet 58 Menschen. Am Ende tötet er sich selbst. Das Motiv für den Massenmord ist unklar.

2013 - Bei einer Gasexplosion in einem Thüringer Kali-Bergwerk kommen drei Bergleute ums Leben. Bei einer Sprengung war Kohlendioxid freigesetzt worden und hatte eine mächtige Druckwelle ausgelöst.

2008 - Die Kölner Ärztin Monika Hauser erhält nach 15 Jahren Hilfseinsatz für vergewaltigte Frauen in Kriegsgebieten einen von vier Alternativen Nobelpreisen der Stockholmer Stiftung Right Livelihood. Die Preise werden am 8. Dezember in Stockholm überreicht.

1998 - Die Potenzpille Viagra kommt auf den deutschen Markt.

1988 - Der Oberste Sowjet der UdSSR wählt den reformorientierten Parteichef Michail Gorbatschow einstimmig zum neuen Staatsoberhaupt.

1968 - Die Nixdorf Computer AG wird gegründet.

1958 - Die US-Raumfahrtbehörde NASA nimmt ihre Arbeit auf.

1948 - In Bayern tritt das vom Landtag verabschiedete Gesetz über die Einrichtung des Bayerischen Rundfunks als «Anstalt des öffentlichen Rechts» in Kraft.

1938 - Deutsche Truppen marschieren in das Sudetenland in der Tschechoslowakei ein.

GEBURTSTAGE

1978 - Malte Arkona (40), deutscher TV-Moderator («Tigerenten Club»)

1973 - Devid Striesow (45), deutscher Schauspieler («Die Fälscher», «Yella», «Ich bin dann mal weg»)

1953 - Klaus Wowereit (65), deutscher Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin 2001-2014

1943 - Jean-Jacques Annaud (75), französischer Filmregisseur («Der Bär», «Sieben Jahre in Tibet», «Der letzte Wolf»)

1928 - Zhu Rongji (90), chinesischer Politiker, Ministerpräsident 1998-2003

TODESTAGE

2013 - Giuliano Gemma, italienischer Schauspieler, («Eine Pistole für Ringo», «Ein Loch im Dollar», «Corleone»), geb. 1938

2012 - Dirk Bach, deutscher Schauspieler und Kabarettist («Lukas», «Der kleine Mönch», «Dirk Bach Show»), geb. 1961