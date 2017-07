Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 8. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

27. Kalenderwoche, 189. Tag des Jahres

Noch 176 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edgar, Kilian

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Bundesrat billigt das umstrittene Gesetz zum Schutz von Kulturgütern in Deutschland, welches die Ausfuhr von «national wertvollem Kulturgut» aus Deutschland verbietet.

2015 - Der Gründer und Ex-Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Bernd Lucke, kündigt seinen Parteiaustritt an. Er werde die AfD am 10. Juli verlassen, teilt er mit.

2007 - Der US-Flugzeughersteller Boeing präsentiert sein neues Langstreckenflugzeug 787 erstmals der Öffentlichkeit.

1997 - Die 16 NATO-Staaten einigen sich in Madrid darauf, Polen, Tschechien und Ungarn als erste Kandidaten für eine Osterweiterung des Bündnisses zu Beitrittsverhandlungen einzuladen. Der Beitritt wird im März 1999 offiziell vollzogen.

1992 - Thomas Klestil (ÖVP) wird als österreichischer Bundespräsident in Wien vereidigt.

1975 - Izchak Rabin besucht als erster israelischer Regierungschef die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin.

1930 - Die Zugspitzbahn - eine Zahnradbahn - zwischen Garmisch-Partenkirchen in Bayern und der Zugspitze nimmt ihren Betrieb auf der Gesamtstrecke auf.

1709 - Im Großen Nordischen Krieg erleiden schwedische Truppen in der Schlacht von Poltawa (heute Ukraine) eine vernichtende Niederlage gegen Russland.

1497 - Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama bricht von Lissabon zur Umseglung Afrikas auf.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Ein Elefant zerstört in Indien auf der Suche nach einem guten Tropfen mehrere Häuser, in denen Alkohol gebraut wird. Presseberichten zufolge dringt der graue Riese in die Häuser im ostindischen Bundesstaat Bihar ein und bedient sich.

GEBURTSTAGE

1974 - Andreas Krolik (43), deutscher Koch, «Koch des Jahres 2016» vom Restaurantführer Gault Millau

1973 - Anna Schäfer (44), deutsche Schauspielerin («Knallerfrauen»)

1964 - Linda de Mol (53), niederländische Showmasterin («Traumhochzeit»)

1962 - Joan Osborne (55), amerikanische Rocksängerin («One Of Us»)

1867 - Käthe Kollwitz, deutsche Grafikerin und Bildhauerin (Skulptur «Mutter mit totem Sohn»), gest. 1945

TODESTAGE

2015 - Ruth Kraft, deutsche Schriftstellerin («Insel ohne Leuchtfeuer»), geb. 1920

1967 - Vivien Leigh, britische Bühnen- und Filmschauspielerin («Vom Winde verweht»), geb. 1913

erstellt am 07.Jul.2017 | 23:55 Uhr