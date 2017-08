Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 7. August

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

32. Kalenderwoche

219. Tag des Jahres

Noch 146 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

#Namenstag: Afra, Donatus, Juliana

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Völkermordtribunal in Kambodscha verurteilt die beiden letzten noch lebenden Anführer des kommunistischen Rote-Khmer-Regimes aus den 1970er Jahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft.

2012 - Im Ausland lebende Deutsche müssen nicht mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik gewohnt haben, um an der Bundestagswahl teilnehmen zu dürfen. Diesen Beschluss veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

1995 - Beim Einsturz des bereits im Mittelalter errichteten Roten Turms in Jena werden vier Bauarbeiter getötet, die mit Restaurierungsarbeiten an der historischen Stadtbefestigung beschäftigt waren.

1987 - Die Amerikanerin Lynne Cox durchschwimmt als erster Mensch die Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien.

1947 - Der Norweger Thor Heyerdahl und sechs Begleiter landen nach Überquerung des Pazifiks mit dem Balsa-Floß «Kon-Tiki» auf der polynesischen Insel Raroia. 101 Tage zuvor waren sie in Peru gestartet.

1942 - Im Zweiten Weltkrieg beginnt zwischen den USA und Japan im Pazifik die Schlacht um die Insel Guadalcanal (Salomonen).

1913 - Der französische Senat beschließt die Verlängerung der allgemeinen Wehrpflicht auf drei Jahre.

1884 - Deutsche Marinesoldaten hissen am Fort Vogelsang in der Lüderitzbucht, im heutigen Namibia, die deutsche Flagge.

1815 - Der neue Bundesvertrag der Schweiz betont die Souveränität der 22 Kantone.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Ein illegaler Einwanderer aus Senegal ist mit falschen Papieren französischer Polizist geworden und hat über zwölf Jahre lang den Verkehr in Paris geregelt.

GEBURTSTAGE

1975 - Charlize Theron (42), südafrikanische Schauspielerin («Monster», «Kaltes Land»)

1971 - Sydney Penny (46), amerikanische Schauspielerin («Reich und Schön»)

1942 - Siegfried Held (75), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund 1965-71 und 1977-79, Nationalspieler 1966-73)

1942 - B.J. Thomas (75), amerikanischer Rock- und Countrysänger («Raindrops Keep Fallin' on My Head»)

1867 - Emil Nolde, deutscher Maler und Grafiker, Expressionist, gest. 1956

TODESTAGE

1992 - Eberhard Fechner, deutscher Schauspieler und Fernsehregisseur («Tadellöser & Wolff»), geb. 1926

1957 - Oliver Hardy, amerikanischer Filmkomiker («Dick und Doof»), geb. 1892

