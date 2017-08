Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 5. August

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

31. Kalenderwoche

217. Tag des Jahres

Noch 148 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Oswald

HISTORISCHE DATEN

2015 - Etwa 20 Seemeilen vor der Küste Libyens kentert ein Holzboot mit vermutlich rund 600 Flüchtlingen. Nur 373 Menschen können gerettet werden.

2013 - Amazon-Chef Jeff Bezos kauft das US-Traditionsblatt «Washington Post» für 250 Millionen Dollar (188 Mio Euro) aus seinem persönlichen Vermögen.

2012 - Bei einer Schießerei in einem Sikh-Tempel im US-Bundesstaat Wisconsin kommen sieben Menschen ums Leben. Unter den Toten ist auch der Schütze Wade Michael Page. Der Ex-Soldat kommt aus der Neonazi-Szene in den USA.

2007 - Bewaffnete und vermummte Männer stehlen aus einem Museum in Nizza vier Gemälde von Jan Bruegel dem Älteren sowie den Impressionisten Alfred Sisley und Claude Monet.

2002 - Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) verbietet den Aachener Spendensammelverein Al-Aksa e.V. wegen Unterstützung palästinensischer Hamas-Terroristen.

1993 - Die Forschungsplattform «Nordsee» wird nach 17-jährigem Betrieb auf offener See nahe Helgoland demontiert.

1950 - Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) wird in Bonn gegründet.

1789 - Die revolutionäre französische Nationalversammlung schafft alle Privilegien des Adels ab.

1772 - Im russischen St. Petersburg wird der Vertrag zur Ersten Teilung Polens unterzeichnet. Russland, Preußen und Österreich teilen ein Drittel des polnischen Staatsgebietes unter sich auf.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Späte Reue zeigt ein unbekannter Dieb in Kalifornien. Er schickt 500 Dollar per Post an eine Frau, deren Handtasche er 1963 gestohlen hatte, und entschuldigt sich für seine Tat.

GEBURTSTAGE

1968 - Terri Clark (49), kanadische Country-Sängerin («Girls Lie Too»)

1967 - Anne Wild (50), deutsche Regisseurin («Mein erstes Wunder»)

1950 - Rosi Mittermaier (67), deutsche Skirennläuferin, Doppel-Olympiasiegerin und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976

1943 - Christian Grashof (74), deutscher Schauspieler (Ensemble Deutsches Theater Berlin, DDR-Fernsehfilm «Broddi»)

1935 - Michael Ballhaus, deutscher Kameramann («Die Ehe der Maria Braun», «Die fabelhaften Baker Boys»), gest. 2017

TODESTAGE

2014 - Elfriede Brüning, deutsche Schriftstellerin («Regine Haberkorn»), geb. 1910

1962 - Marilyn Monroe, amerikanische Schauspielerin («Manche mögen's heiß»), geb. 1926

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 23:55 Uhr