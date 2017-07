Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 26. Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

30. Kalenderwoche

207. Tag des Jahres

Noch 158 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Anna, Christiane, Gloria, Joachim

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Sonnenflieger «Solar Impulse 2» beendet seine Reise um die Welt nach mehr als einem Jahr in Abu Dhabi.

2012 - Beim Zusammenprall zweier Güterzüge in Senftenberg (Brandenburg) kommt ein Eisenbahner ums Leben.

1997 - Bei einem Flugzeugabsturz während einer internationalen Flugschau im belgischen Ostende werden neun Menschen getötet, darunter auch der Pilot.

1982 - Das Rettungsschiff «Cap Anamur I» des gleichnamigen deutschen Notärztekomitees kehrt nach dreijährigem Einsatz im Chinesischen Meer in den Heimathafen Hamburg zurück.

1965 - Die Malediven erlangen völlige Souveränität und treten aus dem britischen Commonwealth of Nations aus.

1947 - Auf Initiative von US-Präsident Harry S. Truman wird der Geheimdienst «Central Intelligence Agency» (CIA) gegründet.

1945 - Der britische Premierminister Winston Churchill tritt nach einer verlorenen Unterhauswahl zurück. Sein Nachfolger wird Clement Attlee.

1882 - Richard Wagners Oper «Parsifal» wird im Bayreuther Festspielhaus uraufgeführt.

1847 - In Westafrika wird die unabhängige Republik Liberia proklamiert. Es ist die erste unabhängige Republik auf dem afrikanischen Kontinent.

AUCH DAS NOCH

1987 - dpa meldet: Der Italiener Paolo Magri verbessert seinen Weltrekord im Melonen-Essen in Sissa bei Parma. Bei der fünften Weltmeisterschaft in dieser Disziplin verschlingt er in einer Minute 1035 Gramm.

GEBURTSTAGE

1977 - Tanja Szewczenko (40), deutsche Eiskunstläuferin und Schauspielerin (RTL-Seifenoper «Alles was zählt»)

1952 - Heiner Brand (65), deutscher Handballtrainer, trainierte die deutsche Nationalmannschaft 1997-2011, Weltmeister 2007

1942 - Hannelore Elsner (75), deutsche Schauspielerin («Alles auf Zucker!», «Die Unberührbare»)

1937 - Peter Fleischmann (80), deutscher Filmregisseur («Jagdszenen aus Niederbayern»)

1937 - Bodo Harenberg (80), deutscher Journalist und Verleger, Herausgeber der «Chronik»-Bände (1982-1993), Verleger des Fachmagazins «Buchreport» (1970-2007)

TODESTAGE

2013 - J.J. Cale, amerikanischer Rockmusiker und Songschreiber («After Midnight», «Cocaine»), geb. 1938

1867 - König Otto I., griechischer König 1833-1862, zweiter Sohn König Ludwigs I. von Bayern, geb. 1815

erstellt am 25.Jul.2017 | 23:55 Uhr