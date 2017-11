Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 2. November

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

44. Kalenderwoche

306. Tag des Jahres

Noch 59 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Angela, Willibold

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die Separatisten im Konfliktgebiet Ostukraine lassen erstmals eigene Parlamente wählen. Die ukrainische Führung verurteilt die Abstimmung als verfassungswidrig.

2012 - «Atlantis», das letzte der US-Space Shuttles, rollt ins Museum. Die fast 60 Meter lange Raumfähre wird im US-Bundesstaat Florida in das Besucherzentrum des Kennedy Space Centers gefahren.

2007 - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) feiert ein erfolgreiches Börsendebüt. Die Emission von rund 30 Prozent des Grundkapitals bringt der Stadt Hamburg rund 1,17 Milliarden Euro ein.

2002 - Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen wird neuer Präsident der deutschen Pax-Christi-Bewegung.

1987 - Am Rande von Protesten gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens werden zwei Polizisten ermordet.

1964 - Erstmals seit dem Bau der Mauer 1961 treffen DDR-Bürger legal in der Bundesrepublik ein. Der DDR-Ministerrat hatte am 9. September Rentnern Besuchsreisen in den Westen gestattet.

1959 - In Großbritannien wird die erste Autobahn auf der Strecke London-Birmingham feierlich eröffnet.

1917 - Der britische Außenminister Arthur James Balfour stellt der jüdischen Bevölkerung im britisch verwalteten Palästina einen eigenen Staat in Aussicht.

1902 - In Charlottenburg bei Berlin werden die neuen Gebäude der Hochschule der bildenden Künste und der Hochschule für Musik eingeweiht.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: Ein junger Mann zeigt zwei Polizistinnen erst seinen blanken Hintern und stolpert dann auf der Flucht über seine eigene Hose. Den Rest der Nacht darf der betrunkene 21-Jährige in einer Polizeizelle verbringen.

GEBURTSTAGE

1957 - Hera Lind (60), deutsche Schriftstellerin («Das Superweib», «Ein Mann für jede Tonart»)

1942 - Shere Hite (75), amerikanisch-deutsche Soziologin («Hite-Report - Das sexuelle Erleben der Frau»)

1942 - Stefanie Powers (75), amerikanische Schauspielerin («Hart aber herzlich»)

1932 - Stéphane Audran (85), französische Schauspielerin, («Der diskrete Charme der Bourgeoisie»), n.a. Angaben am 8. November geboren

1917 - Ann Rutherford, amerikanische Schauspielerin («Vom Winde verweht»), gest. 2012

TODESTAGE

2016 - Oleg Popow, russischer Clown und Komiker, langjähriger Star des Moskauer Staatszirkus, geb. 1930

1977 - Hans Erich Nossack, deutscher Schriftsteller («Spätestens im November»), geb. 1901