Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 19. September

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017

HISTORISCHE DATEN

2016 - Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister aus 193 Staaten verabschieden am UN-Sitz in New York eine Erklärung für eine humanere und koordinierte Reaktion auf die aktuelle Flüchtlingskrise. Sie ist juristisch nicht bindend.

2015 - Papst Franziskus fordert zum Auftakt seiner Kuba-Reise mehr religiöse Freiheiten in dem kommunistischen Karibikstaat.

2014 - Der chinesische Onlineriese Alibaba startet seinen Börsengang und nimmt 25,03 Milliarden Dollar ein.

2007 - Das Kabinett beschließt die Einrichtung eines mit 100 Millionen Euro ausgestatteten Sonderfonds für Verfolgte des NS-Regimes, die in Ghettos arbeiten mussten.

1982 - Der «Smiley» erscheint in der Computerwelt. Der Informatikprofessor Scott Fahlman schlägt in einer Mailbox-Nachricht die Verwendung der Zeichenfolge :-) vor, um nicht ernst gemeinte Postings zu kennzeichnen.

1957 - Die USA führen in der Wüste von Nevada den ersten unterirdischen Atombombenversuch durch.

1897 - Das «Münchner Haus» auf der Zugspitze wird eröffnet.

1888 - Der erste europäische Schönheitswettbewerb findet in Spa (Belgien) statt.

1867 - Alfred Nobel erhält in Schweden das Patent für die Erfindung des Dynamits.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Mitten im Berufsverkehr absolviert der Seelöwe Charly im oberfränkischen Coburg einen Morgenspaziergang. Nach dem Dauerregen vom Wochenende ist es für das Zirkustier wohl auch außerhalb seines Schwimmbeckens feucht genug.

GEBURTSTAGE

1969 - Candy Dulfer (48), niederländische Saxofonistin (Album «Together»)

1949 - Sally Potter (68), britische Regisseurin und Drehbuchautorin («The Party»)

1949 - Richard Rogler (68), deutscher Kabarettist («Roglers rasendes Kabarett»)

1949 - Twiggy (68), britische Schauspielerin, Fotomodell und Sängerin, als Model Ikone der 60er Jahre

1947 - Viktor Jerofejew (70), russischer Schriftsteller («Die Moskauer Schönheit»)

TODESTAGE

2016 - Karl Dietrich Bracher, deutscher Historiker («Die Auflösung der Weimarer Republik»), geb. 1922

1985 - Italo Calvino, italienischer Dichter und Schriftsteller («Der Baron auf den Bäumen»), geb. 1923