Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 15. September

erstellt am 14.Sep.2017 | 23:55 Uhr

37. Kalenderwoche, 258. Tag des Jahres

Noch 107 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ludmilla, Melitta, Roland, Notburg

HISTORISCHE DATEN

2016 - Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg stellt klar: Geschäftsleute, die ihren Kunden ein kostenloses WLAN-Netz anbieten, haften nicht für Urheberrechtsverletzungen anderer.

2015 - Eine Lawine reißt am Écrins-Massiv in den französischen Alpen sieben Menschen in den Tod, darunter vier Deutsche.

2007 - Das Eis rund um den Nordpol ist nach Beobachtungen der Weltraumbehörde Esa so weit zurückgegangen wie nie zuvor. Sogar die Nordwestpassage vor der Küste Kanadas sei mittlerweile komplett eisfrei und damit befahrbar.

1997 - In Belfast beginnt die Friedenskonferenz der politischen Parteien über die Zukunft Nordirlands. Erstmals ist auch Sinn Fein vertreten, der politische Flügel der IRA.

1982 - Der Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, wird von Papst Johannes Paul II. empfangen.

1949 - Der Bundestag wählt den CDU-Politiker Konrad Adenauer mit nur einer Stimme Mehrheit zum ersten Kanzler der gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland.

1947 - In Stockholm wird erstmals ein Gerät zur Bildübertragung vorgestellt. Mit Hilfe einer Telefonleitung können die Bilder an einen anderen Ort versendet werden.

1939 - Als erster deutscher Kriegsdienstverweigerer des Zweiten Weltkriegs wird der 29-Jährige August Dickmann im Konzentrationslager Sachsenhausen hingerichtet.

1697 - Der sächsische Kurfürst Friedrich August I. («August der Starke») wird in Krakau zum König von Polen gekrönt.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Die Deutsche Welle (DW) hat ihr Korrespondentennetz ausgeweitet - auf die Fantasy-Welt der TV-Serie «Game of Thrones». Anlass ist der 20. Geburtstag des Webauftrittes der DW. Der deutsche Auslandssender sehe Bedarf, verlässlich und kritisch von den Kontinenten Westeros und Essos zu berichten, teilte Intendant Peter Limbourg mit.

GEBURTSTAGE

1972 - Königin Letizia (45), spanische Königin

1967 - Jochen Alexander Freydank (50), deutscher Regisseur (Kurzfilm-Oscar für «Spielzeugland» 2009)

1977 - Sophie Dahl (40), britisches Model und Autorin («Der Mann mit den tanzenden Augen»), Enkelin des Schriftstellers Roald Dahl

1977 - Tom Hardy (40), britischer Schauspieler («The Dark Knight Rises»)

1787 - Guillaume Henri Dufour, Schweizer General und Politiker, Mitbegründer des Roten Kreuzes 1863 und dessen erster Präsident 1863-1864, gest. 1875

TODESTAGE

2008 - Helmut Kindler, deutscher Verleger und Journalist, Gründer des Kindler Verlags, geb. 1912

2007 - Colin McRae, britischer Rallyefahrer, Rallye-Weltmeister 1995, starb bei einem Hubschrauberabsturz, geb. 1968