Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 14. Juli

28. Kalenderwoche, 195. Tag des Jahres

Noch 170 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Goswin, Roland, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2016 - In der französischen Hafenstadt Nizza rast ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge. 86 Menschen sterben, weitere 200 werden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beansprucht die Tat später für sich.

2015 - Nach mehr als neun Jahren und fünf Milliarden Kilometern besucht mit der Nasa-Sonde «New Horizons» erstmals ein irdischer Flugkörper den Zwergplaneten Pluto.

2007 - Im Streit um die geplante US-Raketenabwehr in Polen und Tschechien setzt Russland seine Teilnahme an dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) aus. Präsident Wladimir Putin unterzeichnet ein entsprechendes Dekret.

2002 - Ein 25-jähriger Rechtsradikaler verübt während der Militärparade am Nationalfeiertag in Paris ein Attentat auf den französischen Präsidenten Jacques Chirac. Der Schuss geht in die Luft, der Attentäter wird festgenommen.

1997 - Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) nimmt seine Arbeit in Leipzig auf. Mit dem Umzug von Berlin nach Leipzig wird der erste Wechsel einer bedeutenden Bundesinstitution in das Gebiet der früheren DDR vollzogen.

1992 - Der litauische Ministerpräsident Gediminas Vagnorius wird im Parlament durch ein Misstrauensvotum gestürzt.

1922 - In Paris scheitert das Attentat eines Anarchisten auf den französischen Staatspräsidenten Alexandre Millerand.

1877 - Der Papierhändler Leopold Ullstein kauft das Neue Berliner Tageblatt und legt damit den Grundstein für den Ullstein-Verlag.

1789 - Mit dem Sturm auf die Bastille, das Stadtgefängnis von Paris, beginnt die Französische Revolution.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: In einer Wüstenhöhle bei Eilat können reiche israelische Paare sich jetzt eine romantische Gourmetmahlzeit für 3000 Euro schmecken lassen. Zu Tisch gelangen die Gäste des Restaurants im Timna-Park im südlichen Negev auf dem Rücken eines prächtig geschmückten Kamels.

GEBURTSTAGE

1977 - Kronprinzessin Victoria (40), schwedische Thronfolgerin, älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia

1961 - Patricia Schlesinger (56), deutsche Journalistin und Moderatorin, Intendantin des RBB seit 2016

1942 - Ulrike Kolb (75), deutsche Schriftstellerin und Journalistin («Die Schlaflosen», «Frühstück mit Max»)

1942 - Javier Solana (75), spanischer Politiker, Beauftragter der Europäischen Union für Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 1999-2009, NATO-Generalsekretär 1995-1999

1934 - Lee Friedlander (83), amerikanischer Fotograf (Serie «America By Car»)

TODESTAGE

2016 - Peter Esterhazy, ungarischer Schriftsteller («Harmonia Caelestis», «Kleine ungarische Pornographie»), geb. 1950

1817 - Madame de Staël, französische Schriftstellerin («De l'Allemagne»), geb. 1766

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 23:55 Uhr