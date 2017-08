Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 12. August

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

32. Kalenderwoche, 224. Tag des Jahres,

noch 141 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Radegund

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei Explosionen und Bränden in einem Lagerhauskomplex der chinesischen Hafenstadt Tianjin kommen mindestens 173 Menschen ums Leben.

2002 - Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesliga erscheinen alle deutschen Zeitungen ohne Fußball-Fotos der großen Nachrichtenagenturen. Grund dafür ist die Auseinandersetzung zwischen den Agenturen und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um die Verwertung der Bilder im Internet.

2000 - Das russische Atom-U-Boot «Kursk» sinkt bei Murmansk mit 118 Mann auf den Grund der Barentssee.

1992 - In Washington einigen sich die USA, Kanada und Mexiko auf die Bildung einer Freihandelszone (Nafta).

1987 - Die deutsche Tennis-Damenmannschaft gewinnt mit dem Sieg über die USA im kanadischen Vancouver erstmals den Federation Cup.

1981 - IBM stellt den ersten PC, den IBM Personal Computer 5150 vor.

1970 - Im Kreml unterzeichnen Bundeskanzler Willy Brandt und der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin den Moskauer Vertrag. Er leitete die Normalisierung der Beziehungen zu den Staaten des Warschauer Paktes ein.

1949 - Die Genfer Abkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Kriegsopfer werden unterzeichnet. Diese «Genfer Konventionen» treten am 21. Oktober 1950 in Kraft.

1687 - Österreichs Sieg in der Schlacht bei Mohacs beendet nach 161 Jahren die Herrschaft der Osmanen in Ungarn.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Eine Urlauberin hat beim Baden im Königssee in Oberbayern einen Goldbarren entdeckt. Nach Angaben der Polizei schwamm die junge Frau in dem See, als sie in rund zwei Metern Tiefe den rund 500 Gramm schweren Goldbarren entdeckte. Die Urlauberin erwies sich als ehrliche Finderin und übergab das Fundstück der Polizei. Wie der Barren in den See kam, war unklar.

GEBURTSTAGE

1952 - Chen Kaige (65), chinesischer Filmregisseur («Lebewohl, meine Konkubine»)

1952 - Hans-Ulrich Treichel (65), deutscher Schriftsteller («Der Verlorene»)

1942 - Wolfgang Huber (75), deutscher Bischof, EKD-Ratsvorsitzender 2003-2009

1942 - Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75), deutscher Sportmediziner, betreut die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

1932 - Königin Sirikit (85), Witwe des thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej und Mutter von König Vajiralongkorn

TODESTAGE

1992 - John Cage, amerikanischer Komponist und Pianist, experimenteller Musiker (Serie «Imaginary Landscapes»), geb. 1912

1982 - Henry Fonda, amerikanischer Schauspieler, («Früchte des Zorns»), geb. 1905

