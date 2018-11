Schreibwerkstatt : Tipps und Tricks vom Profi

Schülerzeitungsreporter vom Fridericianums Schwerin holten sich Anregungen von Journalist Matthias Hufmann.

von Wibke Niemeyer

27. November 2018, 15:00 Uhr

Wie schreibe ich eine Nachricht? Wie führe ich ein ein Interview? Im Workshop „Schreibwerkstatt – Journalistische Grundlagen lernen“ in den Räumen des Landesjugendrings MV in Schwerin ging es um lesenswerte Geschichte. Schülerinnen des Fridericianums Schwerin holten sich für ihre Arbeit an der Schülerzeitung nützliche Tipps und Tricks von einem erfahrenen Journalisten: Matthias Hufmann ist freier Journalist, schreibt für diverse Zeitungen und Magazine. Zuvor war er lange für die Schweriner Volkszeitung tätig, unter anderem als Nachrichtenredakteur, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion.

Im journalistischen Handwerk besser werden

Zusammen wurden den Tag über die verschiedenen journalistischen Stil- und Darstellungsformen und Beispiele aus der Praxis der Schülerzeitungen betrachtet. Auch wurden Übungstexte geschrieben und gemeinsam besprochen. „Ich habe leider erst einen Artikel geschrieben“, erzählte Ylva Prieska. Sie macht seit der 5. Klasse bei der Schülerzeitung mit. „Das Ziel ist es, die Teilnehmer darin zu stärken, dass sie in ihrem journalistischen Handwerk besser werden“, erklärte Organisatorin Nadine Berlenbach von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung MV.