Erstes Digi-Camp in MV : Profi gibt Tipps im Videoschnitt

Regionalschüler aus Ribnitz-Damgarten hatten Besuch von einem Star aus der Social-Media-Welt.

von Wibke Niemeyer

21. Januar 2019, 15:00 Uhr

Als er an die Rudolf-Harbig-Schule in Ribnitz-Damgarten kam, war die Euphorie groß: Manuel Senke ist YouTuber und den Schülern bekannt. Im dreitägigen Digi-Camp erlernten die Siebt- und Achtklässler den sicheren Umgang in den neuen Medien. Senke gab Tipps bei der Videoproduktion fürs Netz. Er war Teil eines Gaming Duos, das über 700 000 Abonnenten auf YouTube erzielt hat.