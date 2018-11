Interview : „MV ist mein Lieblingsbundesland“

Fünftklässler der Astrid-Lindgren-Schule Schwerin treffen Oberbürgermeister Rico Badenschier.

von Klasse 5c, Astrid-Lindgren-Schule

27. November 2018, 15:00 Uhr

Weil in der Oper „Zar und Zimmermann“ von Gustav Albert Lortzing ein Bürgermeister vorkommt, kam den Schülern der Klasse 5c der Astrid-Lindgren-Schule Schwerin im Musikunterricht die Idee, den Schweriner Oberbürgermeister ins Klassenzimmer einzuladen. So konnten sie ihm gleich ein paar Fragen stellen. Ob er immer Oberbürgermeister werden wollte, wie sein Arbeitstag aussieht und was er in Schwerin verändern möchte, das erzählt Rico Badenschier im Interview:



Wollten Sie schon immer Oberbürgermeister werden?

Eigentlich nicht, aber ich war schon als Jugendlicher sehr daran interessiert, bei Entscheidungen mitzubestimmen.

Was macht man als Oberbürgermeister?

Als Oberbürgermeister redet man ganz viel und leitet die Stadt. Ein typischer Tag sieht also so aus: Gespräche mit Mitarbeitern, Unterschriften im Büro, Besuch in einer Schule, mit einem Professor über die Schlossfestspiele reden, mit dem Landtag reden, um mehr Geld für die Städte zu bekommen und am Abend noch eine Rede halten.

Haben Sie viel Zeit für die Familie?

Leider nicht, ich nehme mir aber einen freien Nachmittag in der Woche.

Was möchten Sie in Schwerin verändern?

Ich möchte die Schulden in der Stadt Schwerin abbauen, mehr Geld in Schulen und Kitas stecken, und die Menschen dazu bringen, dass mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Wann ist die nächste Oberbürgermeister-Wahl?

Die nächste Wahl zum Oberbürgermeister ist in fünf Jahren.

Haben Sie als Oberbürgermeister eine Limousine?

Ja, als Dienstwagen habe ich einen BMW mit einem Fahrer. So kann ich bei längeren Fahrten in andere Städte während der Fahrt arbeiten.

Wie viel verdient man als Oberbürgermeister?

Man verdient zirka 8000 Euro.

Wollten Sie Arzt bleiben?

Ich habe gerne als Arzt gearbeitet, wenn es nach der nächsten Wahl einen anderen Oberbürgermeister in Schwerin geben wird, werde ich auch wieder als Arzt arbeiten.

Was halten Sie vom Problem Umweltverschmutzung?

Es macht mich nachdenklich, dass meine Generation mehr Ressourcen verbraucht als nötig, zu Lasten der jüngeren Generation. Wir müssen also etwas dagegen tun.

Möchten Sie etwas gegen die Plastikplage tun?

Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Möhren im Supermarkt eingeschweißt sein müssen. Es gibt genug Möglichkeiten, Gemüse vor Ort von regionalen Herstellern zu kaufen, das nicht eingeschweißt ist.

Sind Sie schon mal ins Ausland gereist?

Ja, dienstlich war ich in Brüssel, um über das Schweriner Welterbeprojekt zu sprechen.

Kennen Sie die Oper „Zar und Zimmermann“?

Nein, in puncto Oper habe ich einige Lücken, aber ich freue mich, dass ihr euch damit beschäftigt und mich deshalb eingeladen habt.

Arbeitet man als OB manchmal in der Nacht?

Es kann schon mal bis 23 Uhr oder Mitternacht dauern, aber Nachtdienste wie als Arzt hat ein Oberbürgermeister nicht. Dafür arbeite ich auch manchmal am Wochenende.

Finden Sie Schwerin schön?

Ja, ich finde die Stadt wunderschön, gerade wenn ich auswärts unterwegs war, stelle ich immer wieder fest, wie schön unsere Altstadt und die Umgebung mit den vielen Seen ist. MV ist mein Lieblingsbundesland.

Haben Sie ein anderes Hobby als „Oberbürgermeister“?

Ja, ich spiele gerne Schach und fahre auch gerne Fahrrad.