HOBBY : Mario, Grand Theft Auto, Pokémon

Die Top Ten der meistverkauften Videospiele:

von svz.de

23. April 2018, 16:18 Uhr

Videospiele haben eine lange Geschichte und unter den vielen Spiele-reihen sind einige echte Verkaufsschlager. Welche laut Verkaufszahlen die Erfolg-reichsten waren, wissen wohl die Wenigsten. Darum ist hier eine Top Ten der meistverkauften Videospielereihen aller Zeiten*:

Auf Platz zehn landet mit rund 75 Millionen verkauften Exemplaren ,,Madden NFL“, eine Sportsimulation von der Firma EA, bei der sich alles um American Football dreht.

Weitaus erfolgreicher war die ,,Final Fantasy“-Reihe mit rund 97 Millionen verkauften Exemplaren, ein Rollenspiel von Square Enix. Sie landet auf Platz neun.

Dicht gefolgt auf Platz acht von den ,,Open-World“-Klassikern von EA nämlich die ,,Need for Speed“-Reihe, mit knapp über 100 Millionen verkauften Spielen. Und auf Platz sieben mit über 110 Millionen Stück ist die ,,Call of Duty“-Reihe von Activision, ein sogenannter ,,Ego-Shooter“.

Platz sechs vertritt ,,Mine-craft, ein ,,Open-World“-Spiel von Notch. ,,Minecraft“ hat sich mehr als 120 Millionen Mal verkauft und ist noch nicht einmal eine Spielereihe.

Die Lebenssimulationsreihe ,,Die Sims“ von EA hat sich mit nur fünf Millionen verkauften Spielen mehr, also mit rund 125 Millionen Spielen, den fünften Platz gesichert.

Auf Platz vier hat es das Retro-Spiel ,,Tetris“ geschafft. Das Geschicklichkeitsspiel, welches unter anderem von EA und Nintendo herausgegeben wurde, hat sich über 125 Millionen Mal verkauft.

Mit rund 193 Millionen verkauften Spielen landet die von Nintendo verkaufte ,,Pokémon“-Reihe auf Platz drei.

Einen deutlichen Abstand hat allerdings die ,,Grand Theft Auto“-Reihe mit über 220 Millionen verkauften Exemplaren. Der ,,Open-World-Shooter“ von Rockstar Games schafft es damit auf Platz zwei.

Den langersehnte Platz eins wird dann von der ,,Super Mario“-Reihe belegt, die schon weit über 295 Millionen Mal verkauft wurde. Diese Spiele sind eine ,,Jump-and-Run“-Reihe, welche den meisten Leuten ein Begriff sein dürfte.





*beruht auf Angaben der Hersteller

Von: Mattis Dettweiler und Pia Joane Arp, Gymnasium Gadebusch