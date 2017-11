Film ab! : Lernen mit den Hartmanns

vergrößern 1 von 1 Foto: Warner Bros. Ent. / Jürgen Olczyk 1 von 1

Am Dienstag, 7. November, hat die Klasse 8c vom Gymnasium Gadebusch an der Schulkinowoche teilgenommen. Diese hat vom 6. bis 10. November stattgefunden.

Die Schulkinowoche ist eine bundesweite Aktion, an der verschiedene Kinos oder Theater in MV teilnehmen. Gezeigt werden dabei nicht unbedingt aktuelle Filme, sondern Werke, die die zurzeit wichtigen Politik- und Wirtschaftslagen aufgreifen. Im vergangenen Jahr haben ca. 17 000 Schüler und Schülerinnen deutschlandweit teilgenommen.

Der Veranstalter „Vision“ Kino bietet für 3,50 Euro pro Person diese Filmbildung an, die die Klasse 8c auch genutzt hat. Gemeinsam mit ihren Betreuern machen sich die Schüler gegen 10 Uhr auf den Weg nach Schwerin zum Mega Movies. Bewaffnet mit Popcorn und Cola ging es dann in die Vorstellung. Gezeigt wurde der Film „Wilkommen bei den Hartmanns“. In dem Werk geht es um den afrikanischen Flüchtling Diallo, der bei einer deutschen Familie unterkommt. Neben den verschiedenen integrativen Problemen werden auch kulturelle Unterschiede dargestellt, z.B. ist es für Diallo unverständlich, dass die Tochter der Familie noch unverheiratet ist. Außerdem werden Vorurteile gegenüber Flüchtlingen gezeigt. So wird z.B. der Hauptperson (Diallo) die Planung eines Anschlags vorgeworfen. Der Film greift aber auch noch andere Themen auf wie das Älterwerden, Freundschaft, Liebe, etc. Trotz aller Schwierigkeiten gelingt es der Familie zusammenzu wachsen.

Nach der ca. eineinhalb stündigen Vorstellung verließen die 24 Schüler und Schülerinnen nachdenklich und mit genügend Ideen für Diskussionen den Saal. Unterricht einmal anders durchgeführt.

Von Paula Boldt, Klasse 8c, Gymnasium Gadebusch