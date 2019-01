Schulausscheid : Erfolgreiche Schüler im Vorlesen

Der Vorlesewettbewerb der Theodor-Körner-Schule Picher war spannend. Der Jury fiel es schwer, die Plätze eins bis drei auszuwählen.

von Emma Pohl, Klasse 6a, Theodor Körner Schule, Picher

10. Januar 2019, 13:30 Uhr

Beim diesjährigen Schulausscheid im Vorlesen der Theodor Körner Schule Picher gab es viele erfolgreiche Leser. Der Jury fiel es sehr schwer, die Plätze eins bis drei auszuwählen, denn es war ein spannender Vorlesewettbewerb. Doch dann war es soweit. In der Klasse 6a belegte Marvin den 1. Platz, der 2. Platz ging an Marie und den 3. Platz gewann Emma. Aus der Klasse 5 belegte Edward mit der höchsten Punktzahl den 1. Platz. Den 2. Platz gewann Liara und den 3. Platz konnte sich Luisa holen. Marvin wird uns als bester Vorleser unsere Schule in Ludwigslust beim Kreisausscheid vertreten. Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf 2019.