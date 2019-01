Stressfaktor Arbeitsleben : Ein Phänomen unserer Zeit?

Die Hälfte der Deutschen leidet gelegentlich unter Stress – mit gesundheitlichen Folgen

von Paula Dauck, Klasse 8a, Gymnasium Gadebusch

29. Januar 2019, 15:00 Uhr

Zu Beginn des neuen Jahres überdenken viele Menschen den Verlauf des vergangenen Jahres. Sie blicken zurück, aber auch voraus. Was ist gelungen, was hat sich nicht erfüllt, was muss noch erledigt werden und was sollte im neuen Jahr anders werden? Ziele werden gesetzt!

Hohe Anforderungen an sich selbst, sind aber auch häufig mit Stress verbunden. So ergab eine Studie vom vergangenen Jahr, dass 50 Prozent der Deutschen gelegentlich unter Stress leiden. Vor allem steht hier das Arbeitsleben im Vordergrund: Dauererreichbarkeit, Leistungsdruck, Termine und Normenerfüllung mit hoher Qualität.

Belastungen für Körper und Geist

Diese Faktoren führen häufig zu psychischen und physischen Belastungen. Die Folgen sind Müdigkeit, Überforderungen und Misserfolge, die die Grundlage für Krankheiten bilden. Der Griff zur Tablette verschafft nur noch bedingt Abhilfe. Jedoch können tägliches Musizieren und Meditationen zur Vorbeugung helfen. Melisse, Baldrian und Co. sagt man sogar eine beruhigende und harmonische Wirkung nach.

Es gibt nicht nur Schattenseiten

Doch in besonders wichtigen Situationen kann Stress durchaus nützlich bis sogar lebensrettend sein. Das Hormon Adrenalin, auch Epinephrin genannt, macht den Organismus in kürzester Zeit besonders leistungsfähig.

Ein klassisches Beispiel: der Beginn eines 100-Meter Laufes. Sie führen die Handlung schneller aus als eigentlich gedacht. Sie fühlen sich wie eine Maschine. Das Ergebnis: Sie erbringen Höchstleistung. Die Herzfrequenz steigert sich, der Blutdruck steigt… Ein Anzeichen für die Ausschüttung des Adrenalins. Auch eintretender Stress kurz vor einer Prüfung ist ein weiteres Beispiel. Man sieht an diesen Beispielen, dass es nicht nur Schattenseiten des Phänomens unserer Zeit gibt.