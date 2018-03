fellnase in der schule : „Django“ im Unterricht

Im Gymnasium Gadebusch begleitet ein Rhodesian-Ridgeback als Schulhund die Mädchen und Jungen.

26. März 2018, 00:00 Uhr

Ja, wir haben das Abenteuer täglich an unserer Schule. Doch nicht Franco Nero, José Bódalo oder Loredana Nusciak sorgen für eine spannungsvolle Atmosphäre, sondern unser Actionheld ist ein Hund.

Djangos Frauchen ist Annika Fimmel, Lehrerin für Latein und Kunst an unserer Schule. Wir erhielten die Gelegenheit, sie zum Thema: „Django, der Schulhund“ zu befragen. Ein Zeitungsartikel brachte Frau Fimmel auf die Idee, ihren Hund Django zu einem Schulhund zu machen. Das war gar nicht so einfach. Annika Fimmel lernte in Seminaren, wie sie in bestimmten Situationen reagieren muss. Außerdem musste Django eine Hundeprüfung ablegen, die er erfolgreich bestand.

Erst dann war der Weg für Django und sein Frauchen frei. Sie durften gemeinsam den Unterricht gestalten. Etwa 530 Schüler (stand 2017/18) können sich wöchentlich an Django erfreuen.

Im Unterricht zeigt er sich stets freundlich und aufmerksam. Natürlich gibt es einige Regeln, die die Schüler einhalten müssen. Django darf zum Beispiel nicht gefüttert werden. Wir dürfen nicht klatschen oder kippeln, was wir sonst natürlich auch nicht dürfen. Keinesfalls ärgern wir den Hund oder rufen ihn. Da wir uns entsprechend verhalten, wirkt Djangos Anwesenheit positiv und entspannend. Django, ein Rhodesian-Ridgeback-Rüde, ist seit 2016 an unserer Schule. Er wurde am 5. Mai 2011 geboren und ist somit mittlerweile fast sieben Jahre alt. Allerdings sind die Lebenserwartungen eines Rhodesian-Ridgebacks etwa neun bis zwölf Jahre.

Sein kurzes hellbraunes Fell ist glatt und glänzend mit dem typischen Ridgeback-Rücken. Er ist etwa 50 Zentimeter hoch und hat ein stolzes Gewicht von 39 Kilogramm. Charakteristisch für ihn sind Anhänglichkeit und Schläfrigkeit. Frau Fimmel hat ihn 2013 übernommen. Sie wünscht sich einen Wurf von einer Rhodesian-Ridgeback-Hündin, gezeugt von Django.

Abschließend kann man sagen, dass Django eine positive Wirkung auf unseren Schulalltag hat.

Lea-Marie Schaal und Adelina Knaus, Klasse 8a, Gymnasium

Gadebusch