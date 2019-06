Bester Vorleser aus MV : Anton möchte Schriftsteller werden

Anton Naab aus Wismar liest nicht nur vor, sondern ist damit auch erfolgreich.

von Wibke Niemeyer

25. Juni 2019, 15:00 Uhr

Mit dem Fantasy-Roman „Woodwalkers“ der deutschen Schriftstellerin Katja Brandis hat er den Landesentscheid von Mecklenburg-Vorpommern des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen gewonnen und vertritt damit unser Bundesland am 26. Juni beim Bundesfinale in Berlin. Anton Naab aus Wismar ist der beste Vorleser aus MV.

Ein Bücherregal voller Fantasyromane

„Fantasyromane aus der Kinder- und Jugendbuchliteratur sind seine Lieblingsbücher. So steht auch die „Harry Potter“-Reihe von Joanne K. Rowling in seinem Bücherregal.

Da kann ich in eine fremde Welt eintauchen und mir die Geschichte selbst erarbeiten. Anton Naab

Anton geht in die Klasse 6e der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar. Nach den Sommerferien wechselt er auf das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. An die berufliche Zukunft gedacht, kann er sich vorstellen, Schriftsteller zu werden