Hilfe für Vierbeiner : Abgemagert und kraftlos

Gadebuscher Schülerin schildert betroffen die Situation von Straßenhunden in Griechenland

von Alina Molder, Klasse 8a, Gymnasium Gadebusch

21. Januar 2019, 15:05 Uhr

Verwandte von mir sind zurzeit im Bulli und mit ihren zwei Hunden auf einer Tour durch die Länder Europas unterwegs. In einem Blog können wir jederzeit nachlesen, was sie gerade unterwegs erleben und wo sie sich befinden. Vor Kurzem waren sie in Griechenland.

Dort haben sie sich einen Schlafplatz an einem Hafen gesucht. Als sie dort eintrafen, kam ihnen ein abgemagerter Straßenhund entgegen. Sie fütterten ihn und stellten erschreckend fest, dass es eigentlich eine Hündin in Begleitung einer weiteren Hündin und zwölf kleiner Welpen war. Diese waren bereits sehr ausgehungert, am Ende ihrer Kräfte und froren, da ihr Fell nur sehr dünn war.

Suche nach Unterkunft gestaltet sich schwierig

Natürlich wollten meine Verwandten den Hunden helfen. In Griechenland gibt es jedoch nur wenige Tierheime, die meist auch in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Das hat ihnen die Suche nach einer Unterkunft für die Straßenhunde schwer gemacht. Dennoch fanden sie, nachdem sie die ganze Nacht nach einer Lösung gesucht und viel herumtelefoniert haben, ein Heim, das sogar relativ nah an ihrem Standort lag.

Auf zusätzliche Geldspenden angewiesen

Man nahm die Hunde dort am nächsten Tag liebevoll auf. Die Besitzerin des Tierheims war sehr froh, dass meine Verwandten die Hunde zu ihr gebracht haben, betonte aber auch, dass sie auf zusätzliche Geldspenden angewiesen sei, um auch weiterhin für die Hunde sorgen zu können. Als ich im Blog den Artikel las, war ich sehr betroffen. Jetzt wollte ich mehr darüber wissen und habe weiter recherchiert.

Fehlende Wertschätzung gegenüber den Tieren

Dabei habe ich herausgefunden, dass viele Hunde in Griechenland etwa so wertgeschätzt werden wie Ratten, keinerlei Würde haben und ihnen oft auch keine Liebe entgegengebracht wird. Aus Angst oder Unwissenheit werden sie nicht einmal angefasst, somit wird den Tieren auch nur selten geholfen. Werden sie krank oder die Besitzer verlieren die Lust an ihnen, werden sie einfach ausgesetzt oder kaltherzig vergiftet, erschlagen, aufgehängt oder sogar bei lebendigem Leib begraben. Und das alles, obwohl es mit Geldstrafen in Höhe von 30 000 Euro geahndet werden kann.

Leider gibt es nur wenige Tierschützer, die angestrengt versuchen, auch nur einen der 1,8 Millionen Hunde und zwei Millionen herrenlosen Katzen zu vermitteln, die vor allem im ländlichen Gebiet Griechenlands verteilt sind.

700000 registrierte Tiere

Eine dieser Tierschutzorganisationen ist zum Beispiel „Fellnasen e.V.“ Offiziell gibt es in Griechenland nur 700 000 Vierbeiner, die ein sicheres Zuhause haben und auch registriert sind. Ich persönlich finde es schrecklich, wie die Tiere behandelt werden, auch wenn ich weiß, dass die Bewohner in Griechenland häufig in finanzielle Schieflage geraten sind und sich so eine Kastration nicht leisten können.

Mir hat auch die Hündin mit ihren Welpen extrem leidgetan, besonders, als ich mir danach die Bilder dazu angesehen habe. Natürlich habe ich etwas von meinem Taschengeld gespendet und hoffe, dass es den Hunden bald besser geht und sie ein liebevolles Heim finden. Vielleicht konnte ich den ein oder anderen bewegen, auch Geld für Tierheime oder Tierschutzvereine zu spenden oder sich darüber zu informieren, wie man Tierheimen in der näheren Umgebung helfen kann.