parchim : Hurra, die Zeitung ist da!

von Franziska Sanyang

erstellt am 16.Nov.2017 | 14:43 Uhr

Große Freude bei den Mädchen und Jungen der Klasse 3b der Adolf-Diesterweg-Schule in Parchim. Seit letzter Woche sind sie Zisch-Schüler und können täglich in ihrer Zeitung schmökern. Am liebsten lesen die Drittklässler unsere KiZ-Seite. Spannend fanden sie auch, dass über den Martini-Markt in Parchim berichtet wurde. Und auch sie selbst haben schon zwei Artikel an die Zisch-Redaktion geschickt. Das ist toll, weiter so!