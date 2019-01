Selbstzensur : „Sag, was du denkst“

Wer eine eigene Meinung hat, sollte diese auch äußern, findet die Schülerin Julia Witzl.

von Julia Witzl, RecknitzCampus Laage

29. Januar 2019, 15:15 Uhr

Saßt ihr schon einmal im Unterricht, hattet eine sehr gute Antwort auf eine Frage im Kopf, habt euch aber nicht getraut, euch zu melden und diese mitzuteilen? Habt ihr euch nicht getraut, eure Meinung zu äußern, einfach weil ihr den Lehrer oder eure Klassenkameraden nicht verärgern wolltet? Dann zensiert ihr euch selbst, meist ohne es bewusst wahrzunehmen.

Zensur versus Selbstzensur

Im Gegensatz zur allgemeinen Zensur, die von anderen auf einen Einzelnen oder eine Gruppe ausgeübt wird, ist die Selbstzensur ein Prozess, der von dem Einzelnen oder der Gruppe selbst ausgeht. Dies erfolgt meist dadurch, dass man aus Angst vor Gefährdung durch andere beschließt, sich und sein Werk, beispielsweise einen Zeitungsartikel, zu überprüfen und zu überarbeiten.

Gründe sind Sorgen darüber, dass man den Leser mit seinen Worten angreifen könnte. Wenn es um bestimmte Minderheiten oder Tabu-Themen geht, nehmen sich Journalisten lieber zurück, anstatt kritische Artikel zu verfassen.

Beispiele aus der journalistischen Praxis

Wie gefährlich solche Artikel sein können, zeigt der Anschlag von islamistisch motivierten Terroristen auf das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“, der im Januar 2015 in Paris geschah und bei dem insgesamt elf Personen getötet wurden. Die beiden Täter hatten den Anschlag verübt, da sie sich durch die Karikatur des Propheten Mohammed auf der Titelseite angegriffen fühlten und dementsprechend Rache nehmen wollten. Solche Vorfälle lassen die Journalisten vorsichtiger werden. Selbstzensur bedeutet auch Selbstschutz.

Gefahren lauern

Jedoch sind mit der Selbstzensur viele Gefahren verbunden. „Die Schere im Kopf“, die schon vorab gewisse Dinge wie Kritik „herausschneidet“, könnte größer und schärfer werden. Wenn man sich und seine Werke zu sehr kürzt oder gewisse (kritische) Details heraus lässt, kann dies auch ganz leicht zu Falschinformationen führen oder zu solchen, die Freiraum für falsche Interpretationen der Leser lassen.

Beispielsweise wenn die Presse bewusst bei kriminellen Delikten die Herkunft des Täters weglässt, um die Intoleranz gegenüber Flüchtlingen nicht weiter zu fördern. Auch ist es gefährlich, wenn Selbstzensur in Zusammenhang mit der Angst vor anderen Reaktionen geschieht, da man so seine eigene Meinung verschweigt und die der Allgemeinheit aufgedrückt bekommt. So würde ein kollektives Schweigen entstehen, das mit Meinungsfreiheit nur noch sehr wenig zu tun hat.

Angst vor Konfrontation

Je älter man wird, je länger man in der Schule ist, desto öfter ist die eigene Meinung gefragt. Wie oft wird man im Deutschunterricht gebeten, die Geschichte XY von Autor Habichnievongehört zu bewerten? Und wie oft möchte man am liebsten „langweilig“, „Interessiert mich nicht“ oder „Totaler Mist!“ drunter schreiben? Jedoch schreiben es wenige. Zu groß ist die Angst vor der Konfrontation.

Meinung sollte gut begründet werden

Wenn du deine Meinung begründen kannst, dann äußere sie auch. Egal wie streng oder engstirnig dein Lehrer ist, gegen eine gut begründete Meinung in angemessenem Ton kann niemand etwas einwenden. Das Gleiche gilt für deine Freunde und Mitschüler. Nur weil du mit ihnen befreundet bist, musst du ihnen nicht immer und überall zustimmen. Es ist genau so wichtig, dass auch sie deine Meinung hören. Wenn dir etwas nicht passt, was sie tun oder sagen, dann äußere dich dagegen, egal ob du dann „uncool“ oder „verklemmt“ bist.

Lass deine Schere im Kopf also nicht deine wahren Gedanken zerschneiden: Sag, was du denkst und schließe dich einer Meinung nicht wortlos an, wenn du nicht mit dieser einverstanden bist – egal ob Freunde oder Lehrer!

Gerade in der heutigen Zeit, in der man gerne von den Stimmen der Massen übertönt wird, ist es wichtig, selbstständig und kritisch zu denken. Hinterfrage, ruh’ deinen Kopf nicht aus und lass dir nie einreden, dein Wort hat weniger Gewicht als das der anderen. Egal, ob es nur um einen Aufsatz geht oder du sogar an einer Demonstration teilnimmst: Sei ehrlich, steh’ zu deinen Gedanken und äußere dich. Oder um es mit den Worten von Immanuel Kant auszudrücken: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“