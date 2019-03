Domgut Dehmen : Hier ist alles bio!

Auf dem Domgut Dehmen leben Hähnchen, Rinder, Schweine und Puten. Hier wird auf artgerechte Haltung geachtet.

von Anna-Lena, Müntzerschule Güstrow

12. März 2019, 16:20 Uhr

Ich bin Anna-Lena, 14 Jahre alt, und gehe auf die Thomas-Müntzer Schule Güstrow. Heute möchte ich über das Domgut Dehmen sprechen. Das historische Domgut liegt inmitten von Feldern, Wiesen und Wald eingebettet im Ortsteil Dehmen bei Glasewitz. 2013 übernahm die Domgut Dehmen GmbH den Gutshof und betreut dort Hähnchen, Rinder, Schweine und Puten.

Die Küken werden selbst großgezogen

Seit 2014 haben auch Waldlandputen in Dehmen Einzug gehalten. In der Landschaft direkt am Waldrand (daher Waldlandputen) können sich Puten perfekt und unter artgerechter Haltung entwickeln. Auf dem Domgut werden in drei Hähnchen-Aufzuchtsställen die Küken selbst großgezogen. Ohne Stress können die Junghähnchen in die vier weiteren Hähnchen-Mastställe umgestallt werden.

2016 wurden die ersten 15 Bio-Ferkel auf dem Domgut eingestallt. Mittlerweile sind es knapp 100 Bio-Schweine die gemästet werden. Auch bewirtschaftet das Domgut rund 400 Hektar Feld – und Wiesenfläche natürlich alles bio!