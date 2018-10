Sport : Wettkampf auf Rollschuhen

Rempeln erlaubt! Bei der Sportart Roller Derby geht es nicht zimperlich zu. Wir haben uns ein Training angeschaut.

von svz.de

22. Oktober 2018, 17:01 Uhr

Megan Foley setzt den blauen Helm mit dem weißen Stern auf. Sie ist jetzt die Jammerin (gesprochen: dschämmerin). Ihre Aufgabe ist es, auf ihren Rollschuhen an den Blockern vorbeizukommen. Dann muss sie eine Runde auf der ovalen Bahn drehen. Die Sportart heißt Roller Derby. Sie ist in Deutschland noch ziemlich unbekannt.

„Es macht richtig Spaß“, sagt Megan. Im Spiel nennt sich die 13-Jährige Meganator. In der Derby-Gemeinschaft darf sich jeder einen neuen Namen aussuchen. Oft klingen die Namen ziemlich wild, wie Firecracker oder Doctor Beat.

Die Sportart spielen hauptsächlich Frauen. Auch in der Junior-Mannschaft „RebelLions“ in München sind die Mädchen in der Überzahl. Unter insgesamt 26 Spielern sind nur fünf Jungs. Bei dem Sport geht es ganz schön zur Sache. Die Spieler dürfen ihren ganzen Körper einsetzen, schieben und rempeln ist erlaubt.

Megan bindet sich die Rollschuhe zu. Sie setzt den Mundschutz ein. Dann kontrolliert sie die Armschoner und Knieschoner. Jetzt kommt Bewegung in die Turnhalle in einem kleinen Ort in der Nähe von München. Die Spieler haben sich aufgewärmt.

Los geht es mit einem Jam (gesprochen: dschäm). Im Roller Derby sind alle Fachbegriffe englisch. Für die Kinder hier ist das kein Problem. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern. In der Schule wird überwiegend Englisch gesprochen.

Ein Jam ist ein zweiminütiger Spielzug. Dabei geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Megan rollt los. Vor ihr steht ein Pack (gesprochen: päck). So werden die Spielerinnen genannt, die eine Mauer bilden und die Jammerin aufhalten, die vier Blocker.

Die Trainerin Elizabeth King schaut genau hin. Die Blocker dürfen nicht mit den Händen schubsen. Mit ihren Hüften und Oberkörpern versuchen sie, Megan abzuwehren. „Man muss gemeinsam stark sein“, sagt Elizabeth King, die selbst gerne Roller Derby spielt. Denn nur wenn die Blocker dicht beisammen bleiben, können sie den Jammer am Vorbeikommen hindern.

Für jeden überholten Blocker gibt es einen Punkt. Megan ist geschickt. Sie fährt seitwärts, duckt sich, kommt unter den Armen der Mitspieler durch. Jetzt gibt sie Gas. Sie muss die Bahn umrunden, bis sie wieder hinter den Blockern ist. Der Kampf durch die Mauer aus Mitspielern beginnt erneut.

Autorin: Aglaja Adam