Musik : So entsteht eine CD

Eine Musik-CD zu machen ist viel Arbeit. Wie das bei der Rockmusik-Band Pelemele abläuft, erzählen die Musiker.

von svz.de

25. April 2018, 23:03 Uhr

Andreas schlägt die Schlagzeug-Sticks gegeneinander. Eins, zwei, drei, vier. Der Bass und die Gitarre beginnen zu dröhnen, Flo spielt dazu auf dem Keyboard. Christoph singt ins Mikrofon: „Das ist der Anfang vom Anfang“.

Ein kleines Sofa in der Ecke beginnt zu vibrieren, der ganze Probenraum dröhnt. „Jetzt will ich sehen, wie ihr voll ausrastet“, ruft Christoph. Alle spielen los. Dann stoppt die Musik wieder. Die vier Jungs sind zufrieden.

Es sind die Musiker der Band Pelemele. Sie rocken in ihrem Probenraum, um für ihren nächsten großen Auftritt zu üben. Dort stellt die Band ihre neue CD „Ausrasten“ vor. Darauf zu hören ist Rockmusik für Kinder.

Doch wie macht man eigentlich so eine CD? „Zuerst brauchten wir natürlich eine Menge neuer Lieder“, erzählt Sänger Christoph. Mal hat einer aus der Band eine Idee für einen Liedtext, mal hat ein anderer eine Idee für eine Melodie. So entwickeln sie nach und nach neue Songs. Zum Beispiel von Astronauten, die mit ihrer Pupsrakete in den Weltraum düsen.

Etwa 20 neue Lieder haben die Musiker geschrieben. „Dann haben wir überlegt, welche Songs es tatsächlich auf die CD schaffen. Deswegen gab es manchmal auch ein bisschen Streit“, erklärt Flo. Am Ende mussten alle in der Band damit einverstanden sein.

Als das geschafft war, ging es ans Proben. Dann folgten die Aufnahmen. Die hat die Band in ihrem unterirdischen Probenraum selbst gemacht. Etwa zwei Monate hat das gedauert. „Zuerst haben wir jedes Instrument einzeln aufgenommen. Ganz am Schluss kam dann der Gesang dran“, verrät Flo. Noch während der Aufnahmen feilten die Musiker weiter an den Songs und schrieben teilweise noch mal neue Texte.

Mit den fertigen Aufnahmen gingen die Musiker zu ihrem Produzenten. Der suchte die besten Aufnahmen heraus, setzte sie zusammen und verpasste dem Ganzen den perfekten Ton. Zum Beispiel wurden störende Geräusche entfernt. Der Produzent mischte außerdem alles so zusammen, dass der Gesang immer gut zu hören ist. Außerdem sorgte er dafür, dass sich die Song alle gleich laut anhören. Dann war die CD fertig! Jetzt aber genug erzählt, die Jungs von Pelemele schnappen sich ihre Instrumente. Sie müssen für ihren großen Auftritt proben. Eins, zwei, drei, vier ...

Autorin: Stefanie Paul