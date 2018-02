Karneval : Schminke selbst gemacht

Was wäre Karneval ohne Farbe fürs Gesicht? Man kann sie sogar einfach selbst herstellen.

Stell dir vor: Es ist Karneval und weit und breit ist keine Schminke mehr aufzutreiben. In den Geschäften ist alles ausverkauft. So ein Mist! Ungeschminkt kann man doch nicht zur großen Karnevalsparty in der Schule gehen. Was also tun? Wir machen unsere Schminke selbst! Das geht ganz leicht. Man braucht dafür folgende Zutaten: Babycreme, Lebensmittelfarbe, Speisestärke oder Babypuder. Das alles bekommst du normalerweise im Supermarkt. Außerdem brauchst du eine kleine Schüssel oder eine alte Tasse. Am besten fragst du deine Eltern. Denn man muss die Schüssel in der Mikrowelle benutzen dürfen!

So, jetzt kann es losgehen: Du nimmst einen Esslöffel von der Babycreme und gibst sie in die Schüssel. Dann kommt das Ganze in die Mikrowelle – und zwar auf der niedrigsten Stufe für etwa eine Minute. Am besten lässt du dir bei der Einstellung von deinen Eltern helfen. Denn jedes Gerät ist ein bisschen anders. In der Mikrowelle wird die Creme erwärmt. Dadurch wird sie schön flüssig und man kann sie gut umrühren. Ist die Creme nach einer Minute noch nicht weich genug, kannst du sie noch mal kurz in die Mikrowelle stellen.

Nun gibst du einen Esslöffel von dem Puder oder der Speisestärke dazu. Außerdem einige Spritzer von der Lebensmittelfarbe. Je mehr Farbe du einrührst, desto kräftiger wird etwa das Rot. Wenn alles gut vermischt ist, stellst du die Schüssel zur Seite und lässt die Creme abkühlen. Wenn du magst, kannst du das Ganze auch in eine kleine Dose abfüllen und mit einem Deckel verschließen.

So kannst du dir verschiedene Schminkfarben mischen: jeweils einen Esslöffel Babycreme erwärmen und anschließend die Lebensmittel-Farbe dazugeben. Du kannst die Farben auch mischen: zum Beispiel Rot mit Blau. Das ergibt dann die Farbe Lila. Gelb und Rot miteinander vermischt wird zu Orange. Probier einfach ein bisschen herum.

Aber halt, wir brauchen ja auch weiße Schminke! Dafür nimmst du nur etwas von der Speisestärke oder dem Puder. Ein Teelöffel reicht schon.

Noch ein kleiner Tipp: Wenn du zu viel Lebensmittelfarbe nimmst, kann es passieren, dass die Schminke später schwer abgeht. Trag sie deshalb zuerst an einer unauffälligen Stelle auf. Lass sie etwa eine Stunde auf der Haut und wisch sie dann wieder ab. Bleibt Farbe zurück, benutzt du die Schminke besser nicht. Rühr eine neue Mischung mit weniger Lebensmittelfarbe an. Jetzt kann die Karnevalsparty kommen!

Autorin: Stefanie Paul