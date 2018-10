Basteln : Pappteller werden zu Spinnennetzen

Halloween steht vor der Tür: Damit es richtig unheimlich wird, basteln Mia und Ella jede Menge Deko – und du kannst das auch!

Bald geht es wieder richtig gruselig zu. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wird Halloween gefeiert. Vor vielen Häusern stehen dann Kürbisse. In diese sind schaurige Gesichter geschnitzt. Künstliche Spinnennetze und Totenköpfe sollen oft die Besucher erschrecken. Mia bastelt schon fleißig für das Gruselfest. „Ich will keine Spinnennetze aus Plastik kaufen, weil das nicht gut für die Umwelt ist“, sagt die Elfjährige. Zudem spart sie ihr Taschengeld, wenn sie sich zu Hause nach Material zum Basteln umsieht. Schnell wird das Mädchen fündig. Aus Papptellern und Wollresten will sie Spinnennetze herstellen – und später ans Fenster hängen.

Mia schneidet vorsichtig das gesamte Innenteil des Papptellers aus. Übrig bleibt nur noch der Papprand. Als sie fertig ist, holt die Elfjährige ihre Bleistifte. Mit düsteren Farben malt sie den weißen Rand dunkel an.

Als Nächstes braucht Mia einen Locher. Damit stanzt sie in unregelmäßigen Abständen Löcher in den Rand. Nun sind die Wollreste an der Reihe. Diese fädelt das Mädchen kreuz und quer ein – und zwar von einem Loch zum anderen. So entsteht schnell ein Spinnennetz.

Mia bittet ihre Mutter, ihr ein Bild von einer Spinne zu suchen. Sie schneidet die Spinne aus und fädelt sie in das Spinnennetz ein.

Fertig ist die erste Deko für Halloween. Mia ist begeistert. „Das ging ganz schnell und sieht super aus. Davon mache ich noch mehr“, sagt sie.

Mia liegt mit Basteln für Halloween voll im Trend. „Viele Menschen geben sich ganz viel Mühe, damit es an Halloween richtig gruselig aussieht“, erklärt die Bastelexpertin Christine Sinnwell-Backes. „Viele Leute basteln inzwischen sogar für die Süßigkeiten, die sie an Halloween den kleinen Geistern und Gespenstern an den Türen geben, lustige Verpackungen“, sagt die Fachfrau. Oft werde ein Schokoriegel beispielsweise in eine beklebte Klopapierrolle gesteckt. Dieser werde dann mit einem schwarzen Stift ein gruseliges Gesicht aufgemalt.

Auch die Expertin freut sich auf das Fest. Partys, Spiele und verrückte Deko, das lässt sie sich nicht entgehen.

