Karneval : Kunstwerke auf Rädern

Jacques Tilly baut in Düsseldorf die berühmten Wagen für den Karnevalszug am Rosenmontag.

Eine riesige Halle am Rande von Düsseldorf, einer Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Früher standen dort die Wagen der Straßenbahn. Heute stehen dort wieder Wagen, aber besondere! Man sieht sie nur einmal im Jahr und auch nur für wenige Stunden: die Wagen für den großen Karnevalszug am Rosenmontag. Hier werden sie gebaut.

Einige Wagen sind bereits fertig. Damit sie nicht einstauben, sind sie mit Plastikplane umhüllt. Diese hält die Wagen nicht nur sauber, sondern macht sie auch ein bisschen geheimnisvoll. Denn man kann nicht genau erkennen, welche Motive und Figuren sich darunter verbergen. Nur die knallbunten Farben schimmern etwas durch.

Ein Mann in einem roten Overall kommt durch die Halle gelaufen. Es ist Jacques Tilly. Er ist der Chef in der Wagenbauhalle. Seit 35 Jahren baut er die Wagen für den Karnevalszug in Düsseldorf. Und er denkt sich die meisten Motive aus.

„Das Besondere hier ist, dass wir die Wagen jedes Jahr komplett neu bauen. Sie sehen also jedes Jahr anders aus“, verrät er. Seit Oktober stehen Jacques Tilly und seine Leute schon in der Halle und bauen. Zum Beispiel Kutschen, Drachen, Dinosaurier oder Clowns. Das geht bis zum Rosenmontag so. Der ist in diesem Jahr am 12. Februar. Bis zur letzten Sekunde werde gewerkelt und gemalt, verrät Jacques Tilly. Das sei dann ganz schön stressig.

Wie entstehen die knallbunten Wagen mit den tollen Figuren eigentlich? Herr Tilly erklärt: Zuerst wird ein Gerüst aus leichten Holzlatten gebaut. Darauf wird Folie gespannt. Auf diese wird das Motiv vorgezeichnet, etwa eine Meerjungfrau, die in Plastikmüll schwimmt. Das Gerüst mit dem fertigen Motiv wird am Schluss einfach an die Wagen gehängt. Die Figuren sind innen hohl – und deshalb leicht.

Auf das Holzgerüst wird neben der Folie auch ein großes Stück Maschendraht gespannt. Das bildet das Fundament. Aus kleineren Drahtstücken werden dann die Figuren geformt und festgemacht. Das ist gar nicht so einfach, wenn man den Trick nicht kennt! Man darf den Draht nämlich nicht quetschen. „Man muss die einzelnen Waben zusammenknicken. Oder auseinanderziehen. So formt sich der Draht fast von selbst“, erklärt Herr Tilly. Über den Draht kommt später eine Schicht aus Papier. Und zwar nur eine Einzige! Sie wird mit Knochenleim eingestrichen und festgeklebt. Er macht das Papier besonders fest. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Dann kann der Rosenmontag kommen. Helau!

Autorin: Stefanie Paul