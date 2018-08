Musik : Hits für Helene Fischer

In Schlagern singen Musiker oft über die Liebe. Tobias Schwall denkt sich solche Texte aus.

von svz.de

14. August 2018, 16:25 Uhr

Tobias Schwall steht normalerweise nicht auf der Bühne. Trotzdem hören seine Texte Millionen Menschen. Der Musiker schreibt nämlich Liedtexte, die andere Leute singen. Tobias Schwall ist Songwriter. Das ist Englisch und heißt „Liederschreiber“. Einen Text hat er zum Beispiel für die berühmte Sängerin Helene Fischer geschrieben. Das Lied heißt „Nur mit dir“.

Seine Texte schreibt Tobias Schwall besonders für die Musikrichtung Schlager. „Schlager ist heute allgegenwärtig und hat sich mit Popmusik vermischt“, sagt er. Fast jeder kenne die bekannten Lieder von Helene Fischer und anderen Schlager-Stars.

Die Texte drehen sich bei Schlagern oft um Liebe, aber auch um Freundschaft. Sich immer neue Texte auszudenken, sei gar nicht so einfach, erklärt Tobias Schwall. „Es ist unfassbar schwierig, sich möglichst einfach auszudrücken und trotzdem viel zu sagen.“

Mit Musik hat Tobias Schwall schon lange zu tun. Bereits als Kind spielte er Gitarre und Klavier. Das hilft ihm auch heute noch bei der Arbeit. Denn Tobias Schwall schreibt nicht nur Texte. Manchmal macht er auch selbst Musik. Er komponiert Lieder oder arbeitet im Studio am perfekten Klang der Songs.

Als Texter ist es wichtig, mit der deutschen Sprache umgehen zu können. Tobias Schwall rät deshalb dazu, viel zu lesen. Dadurch lernt man sehr viele Wörter und Umschreibungen kennen. Auch an Reimen sollte man Spaß haben. „Ein Lied ist ja im Prinzip ein Gedicht.“ Tobias Schwall arbeitet meistens mit zwei anderen Songwritern an einem Lied. Sie versuchen, sich eine Geschichte auszudenken. In den Texten selbst schreiben sie dann sehr allgemein, etwa über die Liebe.

Im Lied von Helene Fischer heißt es etwa: „Alles würde ich mit dir riskieren, zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich – nur mit dir.“ Schlager-Texte sind oft recht einfach. „Es sind keine Texte, über die man noch drei Stunden nachdenkt, weil sie so tiefgründig sind“, sagt Tobias Schwall. Gerade das stört manche Leute an Schlager-Musik.

Tobias Schwall findet es nicht schlimm. „Die Musik soll vielmehr unterhalten“, sagt er.

Der Musiker hat auch schon Kinderlieder geschrieben. „Sie sind dem Schlager sehr nah, weil sie eingängig sind und sie jeder nachsingen kann“, sagt er. „Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Lieder sollte jeder unter der Dusche mitträllern können.“

Autor: Thomas Bremser