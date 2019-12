Tierwelt : Erst bellen, dann losflitzen

Wenn wir durch den Schnee rennen, sind wir schnell aus der Puste – nicht so die Schlittenhunde.

von svz.de

06. Dezember 2019, 17:47 Uhr

Es ist so laut, dass man sich kaum unterhalten kann. Das Gebell und Gejaule der Hunde übertönt alles andere. Die Tiere wollen endlich losrennen. Und auch die Menschen sind aufgeregt. Denn heute geht es auf eine Hunde-Schlittentour.

Im Norden Finnlands liegt vom Herbst bis zum Frühjahr Schnee. Hier in Lappland leben die Schlittenhunde auf einem Hof. Die Tiere werden meist einfach Huskys genannt. Es gibt aber verschiedene Schlittenhund-Rassen.

In kalten Gegenden fühlen sich die Hunde wohl. Ihr dichtes Fell schützt sie, während die Menschen sich heute mit dicken Sachen warm halten müssen. Minus 15 Grad Celsius zeigt das Thermometer an.

Jeweils sechs Hunde ziehen einen Schlitten mit zwei Menschen darauf. Einer sitzt vorne auf dem Schlitten. Der andere steht dahinter und lenkt. Dort hinten befindet sich auch eine Bremse, um das Gespann anzuhalten. Bevor es losgeht, müssen sich die Fahrer mit ihrem Gewicht auf diese Bremse stellen. Denn die Hunde wollen starten und ziehen an ihren Leinen. Dann geht es los. Es ruckt einmal heftig am Schlitten, als die Hunde anfangen zu rennen. Dann aber gleitet der Schlitten über den Schnee. Plötzlich ist es ganz still. Die Hunde bellen nicht mehr, sondern rennen.

Für die Hunde ist das aber nicht zu anstrengend, beruhigt Jenny. Sie ist viel mit den Huskys zusammen und kennt die Tiere gut. Heute führt Jenny die Schlittenfahrt an. Die Hunde dahinter wissen deshalb, wo es lang geht. Fährt niemand vorneweg, sind die Menschen auf dem Schlitten gefragt. Sie rufen den Hunden Kommandos zu. Zügel gibt es nicht.

Nach einer Weile wird eine Pause gemacht. Doch die Hunde haben noch immer nicht genug vom Schnee. Sie werfen sich hinein und spielen. „Sie können noch viel kältere Temperaturen aushalten“, erklärt Jenny: „Im Schneesturm können die Hunde sich sogar ohne Probleme einschneien lassen.“ Ihr Trick: Sie rollen sich zusammen und stecken die Nase unter ihren Schwanz.

Autorin: Rebecca Krizak, dpa