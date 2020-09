Kindernachrichten zum anhören : Ein Junge, der pinkelt

Serie zu Metropolen und ihren Wahrzeichen: Manneken Pis sorgt in Brüssel für gute Laune.

von svz.de

10. September 2020, 23:38 Uhr

Zum Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel wurde ein kleiner Junge, der auch heute noch für Heiterkeit sorgt. Die Brunnenfigur Manneken Pis ist der Liebling der Brüsseler und vieler Touristen. Immerhin geht er fröhlich und ungeniert einem ganz natürlichen Bedürfnis nach, das ansonsten besser verborgen bleibt: Er pinkelt.

Das Standbild eines pinkelnden Jungen war schon im 15. Jahrhundert im Herzogtum Brabant sehr beliebt. Zu dieser Zeit existierten in Brüssel sehr viele steinerne Manneken-Brunnen, die die Menschen mit Trinkwasser versorgten. Der Name „Manneken Pis“ tauchte erstmals um 1450 in Texten des Brüsseler Stadtarchivs auf.

Die heute viel bewunderte Bronzestatue ist 61 Zentimeter groß und wurde 1619 von einem Brüsseler Bildhauer geschaffen. Zahlreiche Legenden ranken sich um dieses heitere Wahrzeichen. Eine besagt, dass Brüssel einst gegen eine feindliche Belagerung kämpfte. Der Feind vor den Stadttoren beschloss, die Stadt in Brand zu setzen. Ein kleiner Junge, den es aus dem Bett getrieben hatte, sah die brennende Lunte und löschte sie schnell – mit einem Urinstrahl.

Manneken Pis hat im Laufe der Jahrhunderte bewegte Zeiten erlebt. Wie auch andere Freiluft-Kunstwerke wurde er immer mal wieder absichtlich beschädigt. Mehrfach wurde die Statue auch gleich ganz gestohlen: mal von Soldaten, ein anderes Mal von einem gewissenlosen Dieb. Doch glücklicherweise fand sie sich jedes Mal wieder ein. 1817 wurde dann eine Kopie aufgestellt. Die Originalstatue wird im Stadtmuseum aufbewahrt.

Immer wieder gab es Bestrebungen, das nackte Kerlchen zu verhüllen. Schon 1698, als die Niederlande unter spanischer Herrschaft standen, verlangte ein von den Spaniern entsandter Statthalter, dass der Junge ein Kostüm tragen sollte. Viele kleine Anzüge wurden seitdem geschneidert. Bei Fußball-Länderspielen posiert er zum Beispiel gern im Trikot der belgischen Nationalmannschaft.

Manneken Pis ist heute nicht mehr nur ein humorvolles Symbol für Brüssel und Belgien. Die Statue im Zentrum der „politischen Hauptstadt“ der Europäischen Union steht auch stellvertretend für Meinungsfreiheit und demokratische Werte.

Autor: Ronny Stein